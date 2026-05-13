Il budget globale del carbonio va riscritto: perché gli eventi climatici estremi combinati sono più pericolosi del previsto

La comprensione scientifica della crisi climatica ha compiuto un passo avanti decisivo e, per certi versi, allarmante. Secondo una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, il calcolo delle emissioni di anidride carbonica ancora “concesse” per mantenere il riscaldamento globale entro i limiti stabiliti dagli Accordi di Parigi potrebbe essere drasticamente troppo ottimistico. Lo studio, condotto da un team di ricercatori guidato da Yao Zhang e Zhaoli Wang, introduce una prospettiva finora sottovalutata nei modelli climatici tradizionali: l’impatto degli eventi estremi combinati. Queste manifestazioni meteorologiche, che vedono la simultanea presenza di ondate di calore e siccità, o di caldo estremo e piogge torrenziali, mostrano una sensibilità alle emissioni di CO 2 molto più alta di quanto ipotizzato finora, suggerendo che la strada per la sicurezza climatica sia molto più stretta di quanto i governi abbiano preventivato.

La nuova sfida degli eventi climatici composti e simultanei

Il cuore della ricerca pubblicata su Nature risiede nella distinzione tra singoli eventi estremi e quelli definiti “composti”. Storicamente, la risposta del clima alle emissioni antropiche è stata misurata principalmente attraverso la variazione della temperatura media globale rispetto ai gas serra accumulati nell’atmosfera. Questo parametro è servito come base per stabilire il budget di carbonio residuo, ovvero la quantità totale di CO 2 che l’umanità può ancora permettersi di emettere prima di superare le soglie critiche di 1,5°C o 2°C. Tuttavia, questo approccio lineare non tiene conto della complessità delle interazioni atmosferiche che portano a eventi sovrapposti. Un evento composto, come la combinazione di caldo estremo e siccità, non ha solo un impatto doppio, ma moltiplica esponenzialmente i rischi per la società, l’agricoltura e gli ecosistemi naturali, creando emergenze che superano le capacità di gestione attuali.

Perché i modelli attuali hanno sottostimato la frequenza degli estremi

L’aspetto più dirompente del lavoro di Zhang, Wang e colleghi riguarda l’inefficacia dei precedenti modelli di previsione nel catturare la reale frequenza di questi fenomeni. Attraverso simulazioni climatiche avanzate, i ricercatori hanno dimostrato che la risposta degli eventi composti alle emissioni di CO 2 è superiore del 37-75% rispetto alle medie stimate dai modelli del sistema Terra utilizzati in precedenza. Questa discrepanza significativa indica che gli eventi estremi combinati si verificheranno con una frequenza e un’intensità molto maggiori rispetto a quanto previsto dai report climatici su cui si basano le attuali politiche internazionali. Il dato più preoccupante emerge dalla natura della crescita di questi fenomeni poiché, mentre gli eventi moderati aumentano in modo lineare con le emissioni, quelli più rari e severi mostrano un’escalation rapida e violenta, seguendo una traiettoria non lineare che potrebbe portare a scenari fuori controllo in tempi brevi.

La necessità di una revisione drastica del budget del carbonio

Alla luce di queste scoperte, il concetto stesso di “budget del carbonio” deve essere necessariamente ripensato. Se l’obiettivo non è solo contenere la temperatura media, ma anche prevenire il collasso sistemico causato da estremi meteo simultanei, i limiti alle emissioni cumulative devono essere rivisti al ribasso in modo sostanziale. Gli autori dello studio sottolineano che per contenere il riscaldamento entro 1,5°C o 2°C, le emissioni totali consentite dovrebbero essere molto inferiori a quelle proposte finora dai negoziati internazionali. La ricerca suggerisce che ignorare la frequenza degli eventi composti significa sottovalutare il costo reale di ogni tonnellata di anidride carbonica immessa nell’atmosfera. Questa nuova consapevolezza impone un’accelerazione della transizione energetica che vada oltre i semplici obiettivi di neutralità climatica, puntando a una riduzione delle emissioni più rapida e profonda per evitare il superamento di punti di non ritorno meteorologici.

Verso nuove metriche per le politiche climatiche globali

L’introduzione di questa nuova metrica scientifica non ha solo un valore accademico, ma rappresenta uno strumento fondamentale per le future negoziazioni e politiche ambientali. Fornendo una misura più precisa della risposta degli eventi estremi composti alle emissioni, lo studio offre ai decisori politici una base solida per definire strategie di adattamento e mitigazione più realistiche. Questo approccio è strettamente legato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare all’SDG 13 dedicato all’azione per il clima. Comprendere che il rischio climatico è maggiore della semplice somma dei suoi singoli componenti permette di progettare infrastrutture, sistemi agricoli e piani di emergenza urbana più resilienti. La conclusione degli scienziati è netta: la finestra di azione si sta chiudendo più velocemente di quanto pensassimo e solo una revisione immediata dei target di emissione può proteggere la stabilità del nostro pianeta dalle conseguenze più devastanti del cambiamento climatico antropogenico.