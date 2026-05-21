Il corpo umano è pieno di “errori di progettazione”: ecco perché abbiamo il mal di schiena

Il corpo umano viene spesso descritto come una macchina perfetta, un prodigio di ingegneria naturale dove ogni singolo ingranaggio si incastra in modo impeccabile per garantire la nostra sopravvivenza. Questa narrazione affascinante si scontra però con una realtà molto diversa quando si analizza l’anatomia con gli occhi della biologia evolutiva. La verità è che il nostro organismo assomiglia meno a un progetto industriale uscito dalla penna di un designer d’eccellenza e molto più a una struttura ristrutturata alla meno peggio nel corso dei millenni. L’evoluzione non lavora mai partendo da un foglio bianco, ma opera come un artigiano che riutilizza e riadatta i materiali che ha già a disposizione nella sua officina. Il risultato di questo lungo processo è un insieme di soluzioni pratiche, straordinariamente efficaci per farci sopravvivere, ma intrinsecamente imperfette e ricche di difetti strutturali.

La schiena: un ponte usato come colonna

La colonna vertebrale è forse il testimone più emblematico di questa transizione incompleta. Nei nostri antenati quadrupedi che vivevano sugli alberi, la spina dorsale funzionava come una trave orizzontale flessibile, ideale per distribuire il peso durante i movimenti tra i rami e per proteggere il midollo spinale. Quando abbiamo conquistato la stazione eretta, questa stessa struttura è stata costretta a ruotare di 90 gradi, assumendo il compito di sostenere verticalmente l’intero peso del corpo e di mantenere il baricentro. Per rispondere a queste nuove esigenze senza perdere la flessibilità, la colonna ha sviluppato delle curvature caratteristiche. Questo adattamento ci permette di camminare su 2 gambe, ma ci espone a ernie del disco, sciatiche e dolori lombari. Il mal di schiena non è un cedimento casuale, ma la conseguenza diretta di una struttura che sta svolgendo un lavoro per il quale non era stata originariamente progettata.

L’assurdo viaggio del nervo laringeo

Spostandosi verso il collo, si incontra uno dei vicoli ciechi più bizzarri della nostra storia evolutiva: il nervo laringeo ricorrente. Questo filamento, che parte dal cervello e controlla i muscoli della laringe fondamentali per la fonazione e la deglutizione, compie un percorso apparentemente privo di logica. Invece di collegare i 2 punti con una linea retta di pochi centimetri, scende nel torace, compie un giro completo attorno a una delle grandi arterie vicino al cuore e poi risale verso la gola. Questa deviazione è l’eredità dei nostri antenati acquatici, nei quali il nervo passava linearmente vicino ai vasi sanguigni delle branchie. Con l’allungamento del collo nei millenni, il nervo è rimasto intrappolato sotto l’arteria e si è teso progressivamente, creando un’inefficienza che oggi aumenta persino i rischi di lesioni durante i delicati interventi chirurgici alla tiroide.

Occhi invertiti e ingranaggi odontoiatrici

Anche gli occhi, considerati l’emblema della complessità biologica, nascondono un errore di posizionamento. Nei vertebrati la retina è montata al contrario: i fotorecettori si trovano dietro lo strato di fibre nervose. La luce deve quindi attraversare i neuroni prima di essere catturata, e i cavi nervosi devono poi raccogliersi e bucare la retina stessa per dirigersi verso il cervello. Questo passaggio crea un vero e proprio punto cieco nel nostro campo visivo, una lacuna che l’encefalo deve continuamente correggere e “riempire” l’informazione mancante attraverso complessi calcoli neurologici.

I problemi proseguono scendendo nella bocca, dove i nostri denti dimostrano quanto l’evoluzione si accontenti di una soluzione temporanea purché funzionale alla riproduzione. A differenza degli squali, che rigenerano continuamente la propria dentatura, gli esseri umani possiedono solo 2 serie di denti per tutta la vita. Come se non bastasse, l’introduzione di cibi più morbidi nella dieta moderna ha ridotto la dimensione della nostra mascella nel corso del tempo, ma il numero di denti rimasto invariato ha creato un sovraffollamento. I denti del giudizio sono diventati così il simbolo di un ritardo evolutivo: strutture un tempo necessarie per masticare radici e carne cruda che oggi non trovano più spazio nel cranio, finendo per bloccarsi e richiedere l’intervento del dentista.

Il bacino e il dilemma del parto

Il compromesso più drammatico e rischioso imposto dalla nostra storia riguarda però il bacino femminile. Questa struttura ossea deve rispondere contemporaneamente a 2 forze evolutive opposte: essere abbastanza stretta da garantire una camminata bipede efficiente e abbastanza larga da permettere il passaggio di un nascituro. Il problema si è amplificato drasticamente quando la specie umana ha iniziato a sviluppare un cervello molto voluminoso. Questo conflitto anatomico rende il parto umano uno dei più complessi, dolorosi e potenzialmente pericolosi del mondo animale, una criticità che ha plasmato non solo la nostra biologia ma anche la nostra cultura, spingendo la specie verso la cooperazione sociale e l’assistenza reciproca.

Molte delle patologie e dei disturbi che consideriamo sfortune quotidiane – dalle infezioni ai seni nasali, causate da canali di drenaggio orientati verso l’alto, fino alle appendiciti – sono semplicemente il prezzo da pagare per i nostri successi adattativi. Il corpo umano non è perfetto, ma è un archivio vivente che racconta, attraverso le sue stesse fragilità, l’incredibile viaggio della vita sulla Terra.