Il costo dell’energia in Italia pesa sull’industria: Confindustria sollecita una strategia europea

L’energia torna al centro del dibattito industriale italiano con un focus sulla competitività europea. Durante l’evento conclusivo del Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Gruppo ‘Il Sole 24 Ore’ e da Trentino Marketing, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha sottolineato come il tema dei costi energetici sia cruciale per le aziende italiane. Orsini ha messo in luce una criticità storica per il settore industriale del Paese: “come industria italiana qualche gap noi l’abbiamo che è il costo dell’energia”. L’alto livello dei prezzi dell’energia rappresenta infatti un ostacolo alla competitività delle imprese, incidendo direttamente sui bilanci aziendali e sulla capacità di investimento.

Secondo quanto riportato dal presidente di Confindustria, il problema non è solo nazionale ma europeo: “come si fa a non capire che comunque l’Europa deve avere un costo europeo dell’energia?”. La dichiarazione evidenzia l’esigenza di una strategia comune che possa uniformare i prezzi e ridurre le disparità tra i diversi Stati membri, evitando che l’Italia rimanga svantaggiata sul mercato internazionale.

La posizione dell’Italia in Europa sui costi energetici

Orsini ha citato dati recenti che posizionano l’Italia al 27º posto in Europa per costo dell’energia. Questo dato, riportato da diverse fonti, conferma quanto l’energia sia un elemento determinante nella competitività industriale del Paese. Il presidente ha sottolineato l’urgenza di affrontare questa sfida per garantire la sostenibilità delle imprese italiane nel lungo periodo, invitando a una maggiore collaborazione a livello europeo per trovare soluzioni condivise.

L’energia come tema centrale per il futuro industriale

Il presidente di Confindustria ha concluso il suo intervento ribadendo l’importanza di considerare il costo dell’energia come una variabile strategica: “io credo che quello sia un tema molto impattante per noi, il tema oggi abbiamo letto, no? Molti articoli ci mettono al 27º posto in Europa come costo dell’energia”. La dichiarazione sintetizza la preoccupazione delle imprese italiane e il bisogno di politiche concrete che possano mitigare il gap energetico e rafforzare la competitività dell’Italia all’interno dell’Europa.