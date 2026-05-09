Il cromosoma Y sta scomparendo: la scienza divisa sul destino biologico del sesso maschile

Da oltre 20 anni la comunità scientifica internazionale si interroga su un enigma genetico che mette in discussione il destino biologico del genere maschile: la progressiva erosione del cromosoma Y. Questo frammento di DNA, responsabile della determinazione sessuale, ha perso circa il 97% dei suoi geni originali nell’arco di 300 milioni di anni, portando l’evoluzionista Jenny Graves a ipotizzare una sua totale scomparsa entro 6 milioni di anni. Tuttavia, ricerche condotte dal Whitehead Institute del MIT suggeriscono uno scenario opposto, in cui il cromosoma avrebbe raggiunto una stabilità ferrea dopo millenni di trasformazioni. Questa disputa supera i confini dei laboratori e tocca le radici della nostra evoluzione, mettendo in luce la capacità della natura di reinventarsi attraverso meccanismi complessi. Capire se siamo di fronte a un declino inevitabile o a una resilienza inaspettata cambia radicalmente la prospettiva su come la nostra specie affronterà le sfide dei prossimi millenni, tra adattamenti genetici e soluzioni biologiche alternative già osservate in altre specie animali che hanno già superato questo passaggio critico senza estinguersi.

La teoria del “DNA spazzatura”: perché l’Y è a rischio

Il dibattito è nato da un’osservazione impietosa: mentre il cromosoma X è rimasto sostanzialmente integro nel tempo, l’Y è diventato una frazione di ciò che era in origine. Jenny Graves, biologa evoluzionista, ha definito ironicamente il cromosoma maschile un “parco rottami del DNA“. Il motivo è puramente evolutivo: a differenza degli altri cromosomi, l’Y non può ricombinarsi con un partner durante la riproduzione, accumulando errori e perdendo pezzi a ogni generazione.

Secondo i calcoli della Graves, questo processo di degradazione porterebbe alla scomparsa definitiva dell’Y in circa 6 milioni di anni. Sebbene la notizia sia stata spesso accolta con toni allarmistici dai media, la scienziata ha precisato che la fine del cromosoma non coincide affatto con la fine dei maschi, ma semplicemente con una mutazione del modo in cui il corpo decide il sesso di un nascituro.

La contromossa del MIT: il cromosoma Y è un superstite

Non tutti gli esperti concordano con la sentenza di morte emessa dalla Graves. Jenn Hughes, del prestigioso Whitehead Institute del MIT, sostiene che il cromosoma Y abbia già superato la sua fase più critica. Le sue ricerche dimostrano che, sebbene la perdita di geni sia stata rapidissima nei primi milioni di anni, il processo si è sostanzialmente fermato da circa 25 milioni di anni. I geni rimasti sul cromosoma Y oggi non sono scarti, ma componenti essenziali che regolano funzioni vitali in tutto il corpo. La pressione selettiva per mantenere questi “super-superstiti” è talmente alta che l’evoluzione difficilmente permetterà la loro cancellazione. Per Hughes, l’Y non è un vecchio rottame, ma una fortezza genetica che ha eliminato il superfluo per proteggere l’essenziale.

La lezione della natura: le specie che vivono senza il cromosoma Y

Se l’ipotesi della scomparsa dovesse rivelarsi corretta, l’umanità non sarebbe comunque destinata all’estinzione. La natura ha già fornito esempi concreti di come il sesso maschile possa persistere anche senza il cromosoma dedicato. Esistono roditori, come un tipo di arvicola e il ratto spinoso, che hanno perso completamente l’Y nel corso della loro evoluzione. In questi animali, i geni determinanti per il sesso maschile si sono semplicemente spostati su altri cromosomi. I maschi esistono ancora, sono fertili e la specie prospera. Ciò suggerisce che, nel peggiore dei casi, il nostro codice genetico troverebbe una nuova casa, rendendo la scomparsa del cromosoma Y un evento tecnicamente rilevante, ma biologicamente gestibile. La domanda non è se gli uomini sopravviveranno, ma quale sarà la nuova architettura genetica che li definirà in futuro.