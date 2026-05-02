Il Giappone riapre gli approvvigionamenti di petrolio dalla Russia: la mossa nell’emergenza energetica

Il Giappone torna a importare petrolio dalla Russia per la prima volta da quando, a fine febbraio, gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele all’Iran avevano interrotto i traffici nello Stretto di Hormuz. Questo sviluppo segna un cambiamento significativo nelle dinamiche degli approvvigionamenti energetici del paese, che ha sempre dipeso in larga parte sul petrolio proveniente dal Medio Oriente. La nuova rotta di approvvigionamento è legata al progetto Sakhalin-2, situato nell’Estremo Oriente russo, e alla collaborazione con aziende giapponesi che vantano forti legami con il settore energetico russo.

Il ritorno alle importazioni di petrolio russo

Il ministero dell’Economia e dell’Industria giapponese (Meti) ha annunciato che una petroliera è già in navigazione verso le coste giapponesi con un carico proveniente dal progetto Sakhalin-2. Questo marchio di petrolio russo è considerato un’opzione strategica per Tokyo, data la situazione geopolitica che ha visto un impatto significativo sulle forniture di greggio attraverso il Golfo Persico.

Taiyo Oil, una compagnia all’ingrosso giapponese, ha acquistato il carico di petrolio russo, rispondendo all’esigenza di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. “Il Giappone, privo di risorse energetiche, dipende per oltre il 90% dalle importazioni di greggio mediorientale, rendendolo particolarmente vulnerabile alle perturbazioni in quella regione”, ha sottolineato il ministero. La crisi geopolitica che ha paralizzato i flussi petroliferi attraverso il Golfo Persico ha spinto Tokyo a cercare soluzioni alternative e a riaprire le porte alle risorse russe, anche in un contesto di tensioni diplomatiche con Mosca.

La strategia giapponese per diversificare l’approvvigionamento energetico

Il petrolio proveniente dal progetto Sakhalin-2, che non è soggetto alle sanzioni imposte da Washington e Bruxelles alla Russia in risposta al conflitto in Ucraina, rappresenta una scelta vantaggiosa per il Giappone, sia dal punto di vista legale che commerciale. Le sanzioni occidentali non si applicano infatti a questo specifico progetto energetico, il che rende l’acquisto perfettamente praticabile per Tokyo.

“Il progetto Sakhalin-2, guidato dal colosso energetico di stato Gazprom, vede tra i principali azionisti le giapponesi Mitsubishi Corp. e Mitsui & Co., garantendo a Tokyo un accesso privilegiato, tanto sul piano logistico quanto su quello contrattuale, alle risorse dell’area”, ha spiegato Meti. Questo accordo offre al Giappone condizioni più favorevoli rispetto al mercato internazionale, dove il greggio russo è spesso più conveniente rispetto ai benchmark globali. Un ulteriore elemento di vantaggio è che la produzione di greggio a ciclo annuale nel progetto è operativa dal 2008, mentre l’esportazione di gas naturale liquefatto (Gnl) è iniziata nel 2009.

La petroliera in arrivo in Giappone

Secondo i dati forniti dal portale internazionale di tracciamento navale Marine Traffic, la petroliera che trasporta il carico di greggio russo ha lasciato il porto di Sakhalin alla fine di aprile. La destinazione della nave è il porto della prefettura di Ehime, situata nel Giappone occidentale, dove il carico è atteso nei prossimi giorni. Questo evento segna una nuova fase nei legami energetici tra la Russia e il Giappone, che si inserisce in un quadro di crescente incertezza geopolitica a livello globale.

L’importanza strategica del progetto Sakhalin-2

Il progetto Sakhalin-2, che è uno dei principali sviluppi energetici della Russia orientale, rappresenta una risorsa strategica per il Giappone, un paese che tradizionalmente ha dovuto affrontare la sfida di garantire una fornitura energetica stabile e sicura. L’accesso diretto a risorse petrolifere russe a costi relativamente più bassi rispetto ad altre fonti ha un valore economico indiscutibile per Tokyo, che ora si trova a dover fare i conti con le interruzioni delle rotte nel Golfo Persico e la crescente necessità di diversificare le sue fonti di approvvigionamento.

Nonostante le difficoltà geopolitiche, il Giappone è riuscito a negoziare un accordo vantaggioso che gli consente di continuare a rifornirsi di petrolio in modo più sicuro e meno esposto ai rischi di mercato legati agli sviluppi nel Medio Oriente.

Il ritorno alle importazioni di petrolio russo da parte del Giappone rappresenta un passo significativo nella sua strategia energetica, che si adatta alle nuove sfide globali e alle esigenze urgenti di diversificare le fonti di approvvigionamento. Il progetto Sakhalin-2 emerge come un’opportunità importante in questo contesto, con il Giappone che riesce a garantire l’accesso a risorse energetiche in un momento di crescente incertezza internazionale. Il governo giapponese, attraverso l’acquisto di greggio russo, si prepara a proteggere la sua sicurezza energetica, un aspetto cruciale per la stabilità economica e politica del paese nei prossimi anni.