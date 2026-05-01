Il gigante che sfidò il cielo: il 1° maggio 1931 nasceva l’Empire State Building

Il 1° maggio 1931, mentre gli Stati Uniti erano immersi nella Grande Depressione, una città decise di guardare verso l’alto invece che verso il basso. A New York veniva inaugurato l’Empire State Building, un grattacielo destinato a diventare non solo il più alto del mondo per oltre 40 anni, ma anche uno dei simboli più riconoscibili del Novecento. Con i suoi 381 metri (443 includendo l’antenna), l’edificio rappresentava una sfida tecnica senza precedenti. Costruito in appena 410 giorni – un tempo record ancora oggi impressionante – coinvolse migliaia di operai, molti dei quali lavoravano sospesi nel vuoto, senza le moderne misure di sicurezza. Le immagini di quegli uomini seduti sulle travi d’acciaio, a centinaia di metri d’altezza, sono diventate il volto stesso del coraggio e della determinazione umana.

L’inaugurazione fu un evento simbolico. Il presidente Herbert Hoover accese le luci dell’edificio direttamente da Washington, tramite un collegamento remoto: un gesto che, per l’epoca, sembrava quasi fantascienza. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo, i primi anni furono difficili. A causa della crisi economica, molti uffici rimasero vuoti e il grattacielo venne ironicamente soprannominato “Empty State Building”. Col tempo, però, quella torre di acciaio e cemento trovò il suo posto nel cuore della città e dell’immaginario collettivo. Divenne protagonista di film, tra cui il celebre King Kong, e scenario di momenti storici, trasformandosi in un’icona culturale globale.

Oggi, 95 anni dopo la sua inaugurazione, l’Empire State Building continua a dominare lo skyline di New York, testimone silenzioso di trasformazioni urbane, sociali e tecnologiche. Non è più il più alto, ma resta uno dei più amati: un monumento alla capacità dell’uomo di costruire sogni anche nei momenti più difficili.