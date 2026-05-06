Il governo italiano accelera sul nucleare: la maggioranza punta ad approvare la legge in tempi rapidi

Il governo accelera sul nucleare e punta ad arrivare il prima possibile all’approvazione della legge. È questo l’orientamento emerso durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto dal premier Giorgia Meloni, nel corso del quale il tema energetico è stato uno dei punti centrali all’ordine del giorno. Alla riunione hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, insieme al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Il confronto interno alla maggioranza ha confermato la volontà di procedere con decisione sul dossier energia, con particolare attenzione al ritorno del nucleare in Italia come elemento strategico per ridurre la dipendenza energetica del Paese.

La linea della maggioranza: approvare presto la legge sul nucleare

L’orientamento emerso dal vertice è chiaro: la maggioranza intende approvare il prima possibile la legge sul nucleare, mantenendo allo stesso tempo un confronto costante con l’Europa. Secondo quanto riferiscono fonti del centrodestra, l’obiettivo è inserire il tema energetico in una prospettiva più ampia, fino a puntare a una equiparazione della spesa per l’energia a quella destinata alla difesa.

Si tratta di un passaggio politico rilevante, perché colloca la questione energetica tra le priorità strategiche nazionali. In questa impostazione, il nucleare viene presentato dalla maggioranza non solo come una scelta tecnologica, ma come uno strumento per rafforzare l’autonomia del Paese in un contesto segnato da crisi internazionali, instabilità geopolitica e dipendenza dalle forniture esterne.

Salvini rilancia: “il nucleare non è una scelta, è un obbligo”

A confermare che il tema è stato discusso nel corso del vertice è stato Matteo Salvini, intervenuto subito dopo a un convegno sul nucleare. Il leader della Lega ha collegato la necessità di puntare sull’atomo al quadro internazionale e alla vulnerabilità energetica dell’Italia.

“Le crisi internazionali confermano che non possiamo più essere dipendenti. In questo momento siamo dipendenti. Dipendenti dagli umori, dalle condizioni meteorologiche, dalla geopolitica e quindi il nucleare non è una scelta, non è un’opzione, è un obbligo, è un dovere. Io penso che un politico italiano che dica di no al nucleare sia contro il futuro del nostro paese, il futuro dell’industria, il futuro dei nostri figli e tranne una residuale minoranza che è sempre contraria a tutto e tutti penso che il 90% della politica senziente non possa che dire sì”, ha dichiarato Salvini.

Le parole del vicepremier confermano la centralità del dossier nucleare nella strategia politica della Lega e, più in generale, della maggioranza. Il tema viene posto come risposta alla dipendenza da fattori esterni, dagli equilibri geopolitici alle condizioni meteorologiche, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità al sistema produttivo e industriale italiano.

Energia, industria e autonomia nazionale: il messaggio politico della maggioranza

La scelta di accelerare sulla legge sul nucleare si inserisce in un quadro più ampio, nel quale l’energia viene considerata una questione di sicurezza nazionale e competitività economica. Per la maggioranza, il ritorno al nucleare rappresenta una leva per sostenere il futuro dell’industria italiana, ridurre la dipendenza dall’estero e rafforzare la capacità del Paese di affrontare le crisi internazionali.

Il riferimento alla possibilità di equiparare la spesa energetica a quella per la difesa indica la volontà di dare al tema una dimensione strategica. L’energia, in questa prospettiva, non viene trattata soltanto come una voce economica, ma come un fattore decisivo per la sicurezza, la produzione e la crescita del Paese.

Il confronto con l’Europa resta aperto

Pur puntando a un’approvazione rapida della legge, la maggioranza intende mantenere aperto un confronto costante con l’Europa. Il passaggio è considerato centrale nel percorso verso una nuova disciplina sul nucleare, anche alla luce del quadro comunitario e delle politiche energetiche europee.

La linea indicata dal vertice è quindi duplice: procedere con decisione sul piano nazionale, ma senza interrompere il dialogo con le istituzioni europee. Una scelta che punta a collocare il nucleare italiano dentro una cornice più ampia, in cui energia, transizione, sicurezza e competitività restano temi strettamente collegati.

Sul tavolo anche la riforma della legge elettorale

Nel corso del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi è stato affrontato anche il tema della legge elettorale. Secondo quanto emerso, la riforma andrà avanti, ma la maggioranza intende mantenere aperto il confronto con l’opposizione.

Il dossier resta dunque nell’agenda politica del governo, accanto al tema energetico. Se sul nucleare l’indicazione appare orientata a una forte accelerazione, sulla riforma elettorale la linea emersa prevede un percorso che tenga aperto il dialogo parlamentare con le altre forze politiche.