Il Grande Diamante di primavera: la guida per scovare il “Regno delle Galassie” nel cielo di maggio

Il cielo notturno di maggio offre uno spettacolo imperdibile: approfittando del limitato disturbo lunare in queste fresche serate primaverili, volgendo gli occhi verso l’orizzonte Sud subito dopo l’imbrunire, è possibile individuare una maestosa e immensa figura geometrica che domina l’intera volta celeste. Si tratta del celebre Grande Diamante di primavera, un imponente e vasto asterismo formato dall’unione prospettica di 4 astri particolarmente brillanti che ne costituiscono i vertici luminosi. Questa affascinante cornice cosmica racchiude al suo interno misteri profondissimi e meraviglie inaspettate, invitando l’osservatore curioso a spingersi ben oltre la semplice e pura contemplazione a occhio nudo. Basterà infatti puntare un buon telescopio amatoriale verso il centro esatto di questo rombo celestiale per svelare una vastissima regione estremamente densa e popolata, dando inizio a un’avventura visiva senza pari.

L’identikit dei 4 fari cosmici

I vertici di questa luminosa figura geometrica offrono una vera e propria lezione pratica di magnitudine stellare, una scala visiva in cui a un numero minore corrisponde una maggiore brillantezza. Partendo dall’astro più sfolgorante, incrociamo Arturo, una stella gigante giallo-oro di magnitudine 0 situata nella costellazione del Boote. Quarta stella più luminosa del cielo e ben 26 volte più grande del nostro Sole, Arturo sfreccia nello Spazio a 122 km/s ed è storicamente celebre per aver attivato, con la sua luce catturata da una cellula fotoelettrica, l’Esposizione Universale di Chicago del 1933.

Scendendo a magnitudine 1 troviamo Spica, il brillante gioiello incastonato nella spiga di grano della costellazione della Vergine. Distante 250 anni luce dalla Terra, nasconde un affascinante segreto: è un sistema binario talmente stretto che le 2 stelle, invisibili singolarmente ai normali telescopi, si deformano a vicenda assumendo una forma ovoidale durante la loro forsennata orbita di 4 giorni. Il terzo vertice è segnato da Denebola, di magnitudine 2, che traccia l’estremità della coda nella costellazione del Leone. Si tratta di un astro relativamente giovane, con meno di 400 milioni di anni, che ruotando vorticosamente su se stesso si mostra visibilmente schiacciato ai poli. Infine, a chiudere il perimetro cosmico con una magnitudine 3, brilla Cor Caroli, situata nella costellazione dei Cani da Caccia e battezzata originariamente “Cor Caroli Regis Martyris” per onorare la memoria del sovrano inglese giustiziato Carlo I.

Un asterismo, nessuna ufficialità

La figura geometrica tracciata da queste stelle non gode dello status di costellazione ufficiale. Si tratta a tutti gli effetti di un asterismo, ovvero un gruppo di stelle che forma un disegno facilmente riconoscibile. Le costellazioni moderne, delimitate formalmente nel 1930 dall’Unione Astronomica Internazionale, rappresentano specifiche porzioni o aree del cielo, studiate per organizzare la volta stellata in confini precisi ed evitare le enormi confusioni generate dalle mappe antiche.

Gli asterismi, al contrario, sono pattern visivi nati dalla libera percezione umana e le loro interpretazioni variano di cultura in cultura. Escludendo ad esempio dal disegno la stella Cor Caroli, i 3 astri rimanenti formano un’altra figura altrettanto celebre agli occhi degli osservatori del cielo settentrionale: il “Triangolo di Primavera“.

Nel cuore del Diamante: il Regno delle Galassie

Osservando lo spazio circoscritto tra queste 4 stelle, la zona potrebbe apparire a un primo sguardo relativamente vuota o poco interessante. In quel preciso quadrante si cela tuttavia una delle aree più straordinarie e affollate dell’intero universo conosciuto: la Nube di galassie della Chioma-Vergine, storicamente ribattezzata “Il Regno delle Galassie“. I grandi osservatori astronomici hanno immortalato tra 2mila e 3mila galassie addensate in questa regione. Chi possiede un telescopio riflettore amatoriale con un’apertura di almeno 15 cm può esplorare in prima persona questa metropoli galattica. Attraverso l’oculare compariranno decine di deboli macchie di luce, dalle forme irregolari, sferiche o leggermente allungate.

Questa concentrazione colossale è l’ammasso di galassie più vicino alla nostra porzione di cosmo, situato a una distanza stimata tra i 40 e i 70 milioni di anni luce. Ognuno di quei pallidi batuffoli di luce visibili nel telescopio è un’immensa città stellare contenente decine di miliardi di stelle. La flebile luce che raggiunge l’oculare dell’osservatore ha intrapreso il suo lungo viaggio nello Spazio profondo all’incirca nel periodo in cui i dinosauri si stavano estinguendo sul nostro pianeta.