Il mistero della “strana coppia” spaziale: svelate le origini di un sistema planetario impossibile

A circa 190 anni luce dalla Terra, nel cuore della Via Lattea, orbita una coppia planetaria che per anni ha rappresentato un vero e proprio rompicapo per la comunità scientifica internazionale. Si tratta di un massiccio “Giove caldo” che condivide lo spazio con un “mini-Nettuno“, un’associazione estremamente rara poiché questi giganti gassosi tendono solitamente a dominare il proprio territorio, espellendo qualsiasi altro corpo celeste dalle vicinanze attraverso la loro potente spinta gravitazionale. Tuttavia, grazie alle recenti e precisissime osservazioni effettuate dal telescopio spaziale James Webb (JWST), un team di ricercatori del MIT è riuscito finalmente a penetrare la fitta coltre atmosferica del pianeta più piccolo, individuando indizi cruciali che riscrivono la storia della loro formazione. Questi dati suggeriscono che entrambi i mondi non siano nati dove si trovano oggi, ma abbiano intrapreso un lungo e affascinante viaggio migratorio dalle zone più fredde e remote del loro sistema stellare, mantenendo un equilibrio sorprendente durante tutto il tragitto.

Un’atmosfera “pesante” che racconta il passato

Le misurazioni effettuate su TOI-1130b, il mini-Nettuno del sistema, hanno rivelato una composizione chimica del tutto inaspettata. L’atmosfera del pianeta è risultata ricca di vapore acqueo, anidride carbonica e anidride solforosa, con tracce significative di metano. Gli astronomi definiscono questa miscela come un’atmosfera “pesante”, poiché composta da molecole molto più massicce rispetto all’idrogeno e all’elio che solitamente dominano i pianeti nati in prossimità della propria stella.

Secondo gli scienziati del MIT, guidati dal ricercatore Saugata Barat, una simile ricchezza chimica non sarebbe stata possibile se il pianeta si fosse formato nella sua posizione attuale. Il calore intenso della stella avrebbe impedito l’accumulo di queste sostanze volatili. Al contrario, la presenza di tali molecole indica che il mini-Nettuno ha avuto origine in una regione molto più fredda, dove l’acqua e altri gas possono condensarsi in ghiaccio.

Oltre la “linea del gelo”

Lo studio, pubblicato su Astrophysical Journal Letters, fornisce la prima prova concreta che i mini-Nettuni possono formarsi oltre la cosiddetta “linea del gelo”. Questo confine invisibile rappresenta la distanza minima da una stella alla quale le temperature sono abbastanza basse da permettere all’acqua di ghiacciare istantaneamente. In questo ambiente remoto, i giovani pianeti possono agglomerare piccoli ciottoli ghiacciati, costruendo gradualmente atmosfere dense e ricche di elementi pesanti. Il fatto che TOI-1130b si trovi oggi vicinissimo al suo sole, con un periodo orbitale di soli 3 giorni, suggerisce un processo di migrazione lenta e graduale. Sia il mini-Nettuno che il suo ingombrante compagno, il Giove caldo, si sono spostati verso l’interno del sistema preservando le loro atmosfere originarie. Si tratta di una scoperta fondamentale che conferma l’esistenza di canali di formazione planetaria finora solo ipotizzati dai modelli teorici.

Una danza gravitazionale di precisione

Osservare questo sistema non è stato semplice. I pianeti sono legati da una “risonanza di moto medio”, il che significa che si influenzano a vicenda con continui tiri e spinte gravitazionali che rendono i loro transiti irregolari. Prevedere il momento esatto in cui il telescopio James Webb avrebbe potuto inquadrarli ha richiesto un complesso lavoro di modellazione guidato da Judith Korth dell’Università di Lund, che ha incrociato anni di osservazioni precedenti per non mancare l’appuntamento spaziale.

Il successo di questa missione dimostra la straordinaria potenza del James Webb, capace di analizzare le diverse lunghezze d’onda della luce per isolare le firme chimiche di mondi lontani. Questo sistema, definito “unico nel suo genere” dalla ricercatrice Chelsea X. Huang, apre una nuova finestra sulla varietà architettonica dell’universo, mostrandoci come anche le coppie planetarie più improbabili possano nascondere storie di viaggi interstellari iniziati ai confini del gelo.