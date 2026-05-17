Il mistero venuto dal mare: il 17 maggio 1902 veniva identificato il Meccanismo di Antikythera

Il 17 maggio 1902 l’archeologo greco Valerios Stais identificò ufficialmente uno strano oggetto recuperato mesi prima dal relitto di una nave romana al largo dell’isola di Antikythera, tra Creta e il Peloponneso. Nessuno immaginava che quei frammenti corrosi dal mare appartenessero a una delle invenzioni più straordinarie dell’antichità: il Meccanismo di Antikythera. Oggi, 17 maggio 2026, ricorrono 124 anni da quell’identificazione ufficiale, e il fascino del dispositivo resta immutato. Gli studiosi lo definiscono spesso il “primo computer analogico” della storia, un appellativo che rende bene l’eccezionalità di questa macchina costruita oltre 2mila anni fa.

Cos’è il Meccanismo di Antikythera

Il meccanismo era composto da una complessa rete di ingranaggi in bronzo, quadranti e iscrizioni incise con estrema precisione. Serviva a prevedere fenomeni astronomici come le eclissi, i movimenti del Sole e della Luna e probabilmente anche quelli dei pianeti conosciuti nel mondo antico. Un livello tecnologico che, fino alla sua scoperta, si pensava impossibile per l’epoca ellenistica. Il relitto che custodiva il manufatto venne scoperto nel 1900 da alcuni pescatori di spugne greci. Tra statue, anfore e tesori sommersi emerse anche quel blocco metallico apparentemente insignificante. Fu Stais, osservando una ruota dentata all’interno dei frammenti, a intuire che si trattava di qualcosa di unico.

Per decenni il Meccanismo di Antikythera rimase un enigma quasi indecifrabile. Solo grazie alle moderne tecnologie – radiografie, scansioni tridimensionali e tomografie avanzate – gli scienziati sono riusciti a ricostruirne il funzionamento. Le analisi hanno rivelato una sofisticazione tecnica paragonabile agli orologi astronomici medievali, comparsi però più di mille anni dopo. La scoperta ha avuto un impatto enorme non solo sull’archeologia, ma anche sulla storia della scienza. Ha dimostrato che il mondo greco possedeva conoscenze matematiche, meccaniche e astronomiche molto più avanzate di quanto si credesse. Ancora oggi il Meccanismo di Antikythera continua a ispirare ricercatori, ingegneri e storici. Ogni nuovo studio aggiunge dettagli a una vicenda che sembra uscita da un romanzo d’avventura: un relitto perduto, un oggetto impossibile e una tecnologia che il mare ha custodito per oltre 2mila anni.