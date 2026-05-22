Il Pentagono pubblica una seconda tranche di 64 file legati agli UFO: video e audio su incontri tra UAP e velivoli militari

Il Pentagono ha pubblicato una nuova serie di 64 file su UFO o UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), svelando una seconda tranche di documenti che include una testimonianza diretta del 2025 di un ufficiale dell’intelligence che lo ha lasciato “praticamente senza parole“. I file, che possono essere consultati sul sito web militare dedicato messo a punto dal Dipartimento della Difesa, seguono l’ordine esecutivo di inizio anno del Presidente Donald Trump sulla diffusione del materiale. La seconda tranche comprende sei pdf, sette file audio e 51 video che documentano incontri tra ‘fenomeni anomali non identificati’ (UAP) e velivoli militari, con immagini sgranate accompagnate da descrizioni dettagliate.

La pubblicazione arriva due settimane dopo che il Pentagono ha caricato sul sito il primo gruppo di documenti, foto e video, comprensivi di pagine declassificate dei fascicoli UFO dell’FBI, resoconti di strani incontri da parte di piloti militari, dispacci diplomatici su incidenti in tutto il mondo e foto delle missioni NASA.

La seconda pubblicazione

I 51 video della seconda pubblicazione comprendono filmati a infrarossi sgranati, tipici delle riprese effettuate da telecamere e sensori militari, un tipo di filmato ormai familiare negli ultimi anni. Nella descrizione di accompagnamento, il Pentagono ha precisato che i filmati erano stati richiesti da alcuni deputati della Camera a marzo. I video sono stati rinvenuti dall’All-domain Anomaly Resolution Office, l’ufficio militare responsabile delle indagini sugli avvistamenti di UAP.

Il Pentagono ha sottolineato che “molti di questi materiali non dispongono” di descrizioni su quando e dove siano stati probabilmente ripresi. Un video in particolare sembra mostrare il momento in cui un aereo da caccia ha abbattuto un oggetto non identificato sopra il Lago Huron nel 2023, un incidente di alto profilo avvenuto dopo che un pallone spia cinese aveva sorvolato gli Stati Uniti. Successivamente, alcune fonti hanno ipotizzato che l’oggetto potesse essere un pallone aerostatico gestito da un gruppo di appassionati. Un video del 2022, di cui non è indicata la posizione, mostra diversi oggetti sferici che entrano ed escono dall’acqua vicino a un sottomarino.

Ci sono anche resoconti storici di avvistamenti UFO, un rapporto sulle attività dell’intelligence sovietica e documenti del Dipartimento dell’Energia tra cui uno proveniente da Pantex, un importante impianto per la produzione di armi nucleari.

Il documento clou

Il documento più eclatante è il resoconto di un “ufficiale superiore dell’intelligence” attualmente in servizio, che descrive dettagliatamente la sua esperienza alla fine del 2025 a bordo di un elicottero militare. L’ufficiale scrive che lui e l’equipaggio hanno avuto “una serie di incontri ravvicinati con UFO della durata di oltre un’ora” mentre indagavano su avvistamenti precedenti. “In lontananza, abbiamo visto innumerevoli sfere arancioni che si muovevano in tutte le direzioni sullo sfondo della montagna. Lo spettacolo è durato diversi minuti prima di svanire”, scrive l’ufficiale. “Io e i piloti abbiamo osservato due grandi sfere luminose apparire una accanto all’altra, vicino all’elicottero, stazionario e appena sopra il disco del rotore alla nostra destra. Erano di forma ovale, arancioni con un centro bianco o giallo, ed emettevano luce in tutte le direzioni”. L’ufficiale ha affermato che lui e l’equipaggio “erano praticamente senza parole”.

I file audio

I file audio includono registrazioni di astronauti della NASA durante le missioni Apollo e Mercury relative a osservazioni effettuate nello spazio, tra cui oggetti descritti come “lucciole” e “fiocchi di neve“. Secondo il Pentagono, la NASA “ha in seguito ha stabilito che le ‘lucciole’ sono attribuibili alla condensazione del ghiaccio che si separa dal corpo del veicolo spaziale. L’aspetto bianco o verdastro di questo fenomeno è dovuto alla riflessione della luce solare sulla condensa”.