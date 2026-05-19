Il primo F-16 della NATO abbatte un drone in Estonia: nuova escalation di un fenomeno che scuote i Paesi baltici

Un F-16 della NATO ha abbattuto un drone nell’Estonia, nel corso di quello che appare come l’ultimo episodio di una lunga serie di incursioni di droni deviati dai sistemi di disturbo elettronico russi che finiscono nei Paesi vicini. Testimoni oculari riferiscono che due caccia in servizio di pattuglia per la NATO sui Baltici erano stati avvistati poco prima dell’abbattimento del drone, a circa 30 metri dalle case più vicine. Il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur, ha dichiarato: “abbiamo deciso di abbatterlo dopo aver visto la sua traiettoria”. Il fenomeno delle intrusioni di droni ha avuto ripercussioni politiche anche in Lettonia.

La caduta del governo segue l’incursione di due droni deviati che hanno violato lo spazio aereo lettone, esponendo criticità nei sistemi di protezione nazionale.

Minacce russe e smentite di Riga

Intanto, i servizi esteri russi (Svr) hanno minacciato attacchi contro la Lettonia, accusata di aver autorizzato attacchi di droni dal suo territorio contro la Russia. L’accusa è stata subito smentita da Riga: “non apriamo il nostro spazio aereo per attacchi contro la Russia. Lo abbiamo spiegato molte volte ai russi,” ha affermato il ministro degli Esteri lettone Baiba Braze.

Lo stesso comunicato dell’Svr aggiunge: “bisogna ricordare che conosciamo le coordinate dei centri decisionali in territorio lettone. L’appartenenza della Lettonia alla Nato non proteggerà i complici dei terroristi da una giusta punizione”.

Scuse di Kiev e gestione dell’incidente

Nel frattempo, Kiev si è scusata con l’Estonia e “con tutti i nostri amici baltici”, riconoscendo l’impatto degli episodi ma ribadendo che gli attacchi ucraini non mirano a coinvolgere i Paesi della NATO.

L’abbattimento dell’F-16 estone rappresenta la manifestazione più recente delle difficoltà legate alla guerra elettronica e alle incursioni aeree non controllate. L’episodio evidenzia come la sicurezza dei confini della NATO nei Baltici sia costantemente messa alla prova, e come le tensioni tra Russia e Ucraina possano avere conseguenze dirette sui Paesi vicini, sia a livello politico che militare.