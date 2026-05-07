Il Programma Aspen Climate Innovators Accelerator: un nuovo trampolino di lancio per i leader climatici emergenti

L’Aspen Global Innovators Group (AGI) ha annunciato con orgoglio la sua prima coorte del Aspen Climate Innovators Accelerator, un programma intensivo di accelerazione che durerà un anno e che ha l’obiettivo di supportare leader eccezionali e già affermati nel campo della lotta al cambiamento climatico. Questo programma ambizioso, in collaborazione con la John P. & Anne Welsh McNulty Foundation, è pensato per aiutare questi leader a superare le barriere che ostacolano la scalabilità delle loro soluzioni, fornendo loro opportunità di leadership trasformativa e investimenti strategici. Con il supporto di AGI, i partecipanti avranno accesso a una rete di esperti e risorse che li aiuteranno a portare avanti iniziative innovative per contrastare il cambiamento climatico.

Sostenere le soluzioni climatiche emergenti

L’obiettivo principale dell’Aspen Climate Innovators Accelerator è quello di supportare i leader climatici che affrontano le sfide più urgenti del nostro tempo. I partecipanti sono scelti per il loro impegno e per il loro impatto tangibile nelle comunità in cui operano. Alex Bailey, fondatore di Black Outside, Inc. negli Stati Uniti, Ifeoma Malo, co-fondatrice e CEO di Clean Tech Hub & Energy Innovation Center in Nigeria, Mansi Shah, senior coordinator di Self Employed Women’s Association (SEWA) in India, Sathya Raghu, co-fondatore di Soul Forest & Kheyti in India, e Stephen Lucke, fondatore di Gardopia Gardens negli Stati Uniti, sono i protagonisti di questa edizione inaugurale del programma.

Questi innovatori sono impegnati in soluzioni climatiche scalabili che non solo affrontano le cause profonde del cambiamento climatico, ma lo fanno attraverso iniziative che coinvolgono le comunità. Ognuno di loro è mosso da una visione audace e coraggiosa che unisce spirito imprenditoriale e impegno sociale, mirando a creare un cambiamento sistemico che va oltre le soluzioni superficiali.

Un programma che offre risorse vitali per la crescita

Grazie al programma di accelerazione, i leader selezionati avranno accesso a formazione personalizzata, sessioni di pitching strategico, supporto nella comunicazione, nonché mentoring da parte di esperti del settore. L’Accelerator è progettato per dare a questi leader gli strumenti necessari per crescere e per affrontare le sfide di scalabilità che incontrano lungo il loro cammino. La collaborazione con John P. & Anne Welsh McNulty Foundation permette inoltre un forte focus sull’empowerment di leader provenienti dal Global South e dalle comunità svantaggiate degli Stati Uniti, che spesso si trovano a operare in contesti difficili, senza la rete di supporto adeguata per amplificare il loro impatto.

L’importanza di sostenere i leader di comunità

Come sottolineato da Peggy Clark, fondatore e direttore esecutivo di AGI, “affrontare il cambiamento climatico in modo efficace inizia e finisce a livello comunitario, dove avvengono i cambiamenti comportamentali e l’adattamento all’innovazione. Tuttavia, la maggior parte dei finanziamenti per il cambiamento climatico va a grandi imprese, lasciando senza supporto o investimento le innovazioni di prima linea”. Questo è un punto cruciale che il programma intende colmare, garantendo che i leader più vicini alle soluzioni ricevano il supporto e i finanziamenti necessari per potenziare il loro lavoro.

Inoltre, Aprile Age, direttore esecutivo della John P. & Anne Welsh McNulty Foundation, afferma: “dalla Nigeria all’India, fino al Texas, questi innovatori stanno affrontando le cause profonde del cambiamento climatico con coraggio e ingegno, ma troppo spesso senza le reti, i capitali e le piattaforme che meritano. La nostra partnership con l’Aspen Global Innovators Group è un investimento per colmare questo divario, garantendo che i leader più vicini alle soluzioni siano capaci di scalare il loro impatto”.

Un impatto globale in crescita

Il programma di accelerazione rappresenta una vera e propria opportunità per queste menti brillanti di portare il loro lavoro a un livello globale. AGI ha già supportato 291 leader in 54 paesi, con un impatto che ha raggiunto 1,8 milioni di persone e che ha catalizzato annualmente tra i 5 e i 10 milioni di dollari per le loro imprese. Questi numeri testimoniano l’efficacia del programma nell’amplificare il lavoro dei leader locali attraverso la creazione di connessioni internazionali e l’accesso a una rete di investitori e decisori di alto livello.

I leader selezionati per questa edizione del Climate Innovators Accelerator non solo miglioreranno le loro competenze di leadership, ma saranno anche in grado di entrare a far parte di una coorte di leader del clima e della sicurezza alimentare che, con il sostegno di AGI, saranno pronti a presentare le loro soluzioni innovative sulla scena globale. La visibilità che riceveranno durante il programma, così come il supporto strategico e finanziario, forniranno le risorse necessarie per accelerare il loro impatto, creando un effetto positivo che si estenderà ben oltre i confini delle loro comunità.

Il Aspen Climate Innovators Accelerator non è solo un’opportunità di crescita per i singoli leader, ma un catalizzatore per il cambiamento climatico su scala globale. In un momento in cui la lotta contro il cambiamento climatico è più urgente che mai, investire in leader capaci di proporre soluzioni concrete e scalabili è essenziale. Attraverso questo programma, AGI e la John P. & Anne Welsh McNulty Foundation stanno contribuendo a costruire un futuro più sostenibile, con un focus sulle comunità e sugli innovatori che più di tutti sono impegnati in prima linea nella lotta al cambiamento climatico.