Il Sole fa le pulizie: l’attività solare accelera il rientro dei detriti spaziali

L’orbita terrestre si è trasformata in un’immensa discarica cosmica che oggi conta quasi 130 milioni di frammenti, tra satelliti dismessi e detriti generati da vecchie collisioni. Questa nuvola di rottami rappresenta un rischio concreto per la sicurezza delle future missioni, eppure un nuovo studio ha rivelato che il Sole svolge un ruolo determinante nel ripulire, o almeno accelerare, questo caos orbitale. Analizzando i dati di oltre 36 anni, i ricercatori hanno dimostrato che quando l’attività solare aumenta, i detriti spaziali perdono quota molto più rapidamente, finendo per bruciare nell’atmosfera terrestre. La scoperta, pubblicata sulla rivista Frontiers in Astronomy and Space Sciences, apre scenari cruciali per la gestione della sostenibilità spaziale. La ricerca evidenzia come il superamento di una certa soglia di attività solare agisca come un potente freno aerodinamico involontario. Questo processo riduce drasticamente il tempo di permanenza degli oggetti in orbita bassa, offrendo parametri inediti per pianificare il traffico satellitare del prossimo futuro e proteggere le infrastrutture che orbitano sopra le nostre teste.

Un monitoraggio lungo 3 decenni

Lo studio coordinato da Ayisha Ashruf, scienziata presso il Vikram Sarabhai Space Centre in India, si è basato su un campione storico di 17 detriti lanciati originariamente negli anni ’60. Questi oggetti, definiti strumenti preziosi per la scienza nonostante la loro natura di scarti, hanno permesso di osservare il comportamento della termosfera attraverso 3 interi cicli solari, ciascuno della durata media di 11 anni. Incrociando le traiettorie dei frammenti con i dati sulle macchie solari e sulle emissioni giornaliere forniti dal Centro di Ricerca Tedesco per le Geoscienze di Potsdam, il team ha ottenuto una panoramica senza precedenti sulla dinamica orbitale. I risultati indicano chiaramente che esiste un livello critico di attività solare oltre il quale la perdita di altitudine diventa evidente e accelerata, fornendo una chiave di lettura fondamentale per la pianificazione delle future operazioni spaziali.

L’effetto dell’attrito atmosferico e le sfide per i satelliti

Il meccanismo identificato è legato alla fisica dell’atmosfera superiore: l’aumento dell’attività solare provoca un riscaldamento che espande i gas atmosferici, aumentandone la densità alle quote orbitali. Questo incremento della densità genera un maggiore attrito aerodinamico (drag) che rallenta i detriti, facendoli precipitare verso gli strati più densi dell’atmosfera dove infine si disintegrano.

Tuttavia, se da un lato questo fenomeno aiuta a eliminare i rottami passivi, dall’altro complica la gestione dei satelliti operativi. Come sottolineato da Ashruf, anche le sonde attive subiscono lo stesso rallentamento e richiedono manovre correttive più frequenti per mantenere la posizione. Ciò implica un consumo maggiore di carburante e una riduzione della vita utile delle missioni, specialmente per quelle lanciate in coincidenza con i picchi di massimo solare.