Il Sole scatena una tempesta: vento a oltre 700 km/s investe la Terra

Il nostro pianeta si trova in queste ore sotto la morsa di una violenta e inarrestabile raffica cosmica proveniente direttamente dalla nostra stella. Il Sole ha infatti scatenato una potentissima corrente di vento solare che ha letteralmente inghiottito la Terra, viaggiando alla sbalorditiva velocità di oltre 700 km al secondo. Questo incessante e turbolento flusso gassoso, composto da plasma e particelle cariche, sta esercitando in questo preciso momento una pressione formidabile e costante sulla nostra preziosa magnetosfera, lo scudo magnetico invisibile che ci protegge quotidianamente dalle estreme intemperie dello Spazio profondo.

Allerta tempesta geomagnetica

L’impatto di questa violenta corrente ad alta velocità non passa inosservato. Per la giornata di oggi, 16 maggio, i bollettini dello Space Weather Prediction Center della NOAA prevedono la concreta possibilità di tempeste geomagnetiche classe G1. Questi eventi rientrano nella fascia più lieve della scala di misurazione, eppure rappresentano un chiaro segnale di come l’attività della nostra stella influenzi direttamente l’ambiente terrestre. Durante una perturbazione di classe G1, si verificano alcune conseguenze specifiche, come: lievi fluttuazioni nelle reti elettriche ad alta latitudine; impatto minimo o trascurabile sulle operazioni dei satelliti in orbita bassa; possibili, seppur deboli, disturbi temporanei per gli animali migratori che utilizzano il campo magnetico per orientarsi. Il plasma solare, impattando contro la nostra bolla magnetica, la comprime e la scuote. L’energia rilasciata genera dinamiche elettromagnetiche complesse che rimangono del tutto innocue per noi che viviamo sulla superficie terrestre, rigorosamente schermati dall’atmosfera.

Le aurore e il favore del buio

L’aspetto più rilevante questa burrasca spaziale è senza dubbio l’effetto ottico che è in grado di innescare. L’interazione fisica tra le raffiche di particelle cariche e i gas della nostra atmosfera accende infatti i cieli notturni, dando vita alle celebri aurore. Questa notte, gli appassionati e i cacciatori di aurore avranno a disposizione un fattore astronomico a loro totale vantaggio: la Luna Nuova. L’assenza di illuminazione lunare garantirà cieli bui, offrendo il palcoscenico ideale per far risaltare il fenomeno.