Il Sole “si apre”: una voragine nell’atmosfera solare è rivolta verso la Terra

Il Sole sta attraversando una fase di intensa attività che ha recentemente portato all’apertura di una vasta voragine nella sua calda atmosfera esterna. Si tratta di un buco coronale di grandi dimensioni, una regione in cui le linee del campo magnetico solare si aprono verso lo Spazio profondo permettendo al plasma di fuggire a velocità elevatissime. Questo flusso costante di materiale gassoso, noto come vento solare, sta ora viaggiando attraverso il Sistema Solare puntando dritto verso la Terra con una precisione quasi balistica. L’impatto con la magnetosfera terrestre potrebbe avvenire tra il 15 e il 16 maggio, innescando una serie di fenomeni geomagnetici. L’incontro tra queste particelle cariche e il nostro scudo protettivo naturale potrebbe generare tempeste geomagnetiche classe G1, capaci di regalare visioni celestiali indimenticabili nelle regioni più settentrionali del globo.

La dinamica dei buchi coronali

Nonostante il nome possa evocare immagini catastrofiche, un buco coronale è un fenomeno ben noto e studiato dagli astrofisici. Si presenta come un’area più scura, fredda e meno densa rispetto alla corona solare circostante. In queste zone, le linee del campo magnetico non si ripiegano su se stesse ma si proiettano all’esterno, agendo come una sorta di scivolo per le particelle elettricamente cariche. Quando questa massa gassosa viene espulsa, viaggia nello Spazio interplanetario formando un flusso ad alta velocità. Se la Terra si trova lungo la traiettoria di questa “corrente d’aria” cosmica, l’interazione tra il vento solare e il campo magnetico terrestre produce quelle fluttuazioni che chiamiamo tempeste geomagnetiche.

Aurore e tempeste magnetiche: cosa aspettarsi

L’evento in arrivo dovrebbe essere una tempesta di classe G1. Si tratta di una perturbazione di lieve entità che generalmente non causa problemi significativi alle infrastrutture tecnologiche, ma che ha il pregio di eccitare gli atomi di ossigeno e azoto nella nostra ionosfera, creando le spettacolari aurore polari. Il tempismo per gli osservatori del cielo è ideale: la presenza di una Luna quasi nuova garantirà un cielo eccezionalmente buio. Questa oscurità naturale permetterà alle luci del Nord di risaltare con vivacità cromatica, rendendo le aurore ben visibili. Per chi si trova nelle zone artiche o nel Nord Europa, il consiglio è di puntare gli occhi al cielo nelle notti del 15 e 16 maggio.