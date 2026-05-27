Il supercomputer Leonardo cresce: arriva Lisa, primo sistema europeo dedicato all’IA

Con un investimento complessivo di circa 28,2 milioni di euro, il supercomputer Leonardo cresce e si rafforza sul fronte dell’intelligenza artificiale. Ospitato al Tecnopolo di Bologna, si prepara a essere potenziato con l’infrastruttura Lisa, progettata per supportare lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi di IA generativa: sarà il primo sistema per applicazioni di IA installato in Europa nell’ambito dell’infrastruttura EuroHpc, il partenariato europeo che coordina i supercomputer strategici dell’Unione Europea. L’inaugurazione avverrà il prossimo 11 giugno.

L’annuncio è stato dato a Milano dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e da Antonio Zoccoli, Presidente della Fondazione ICSC- Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data e Quantum Computing. L’occasione è stata l’iniziativa ‘L’Italia del PNRR: creare il modello, fare sistema, orientare il futuro’.

Il potenziamento del supercomputer Leonardo

In grado di eseguire 240 milioni di miliardi di calcoli al secondo, Leonardo è uno dei supercomputer più potenti al mondo, inserito nella top 10 della classifica TOP500. Ora si prepara a crescere grazie a Lisa (Leonardo Improved Supercomputing Architecture): da supercomputer generalista per il calcolo scientifico avanzato, avrà un’infrastruttura dedicata esclusivamente all’IA. EuroHpc Jc finanzierà il progetto per il 35% mentre il restante 65% è finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il Centro Nazionale Hpc, Big Data e Quantum Computing istituito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il potenziamento renderà Leonardo molto più adatto all’addestramento e all’utilizzo di modelli linguistici avanzati, sistemi simili a ChatGPT e piattaforme di intelligenza artificiale capaci di elaborare contemporaneamente testo, immagini, dati e video. Questo permetterà a università, centri di ricerca, startup e imprese di sviluppare sistemi AI sempre più sofisticati rafforzando l’autonomia tecnologica europea in un settore strategico. Il cuore tecnologico di Lisa sarà composto da 166 server Gpu ad altissime prestazioni, completamente interconnessi attraverso una rete ad alta velocità e progettati per aumentare in modo significativo la capacità di calcolo del sistema per le applicazioni AI più avanzate.