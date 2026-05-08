Il vento alimenta vasto incendio vicino Chernobyl, “radiazioni nei limiti normali”

L’ombra del passato torna a proiettarsi sulla regione di Kiev, dove un vasto incendio boschivo sta lambendo la zona di esclusione della centrale nucleare dismessa di Chernobyl. Colonne di fumo denso si alzano da una vegetazione resa fragile da settimane di clima secco, creando uno scenario di profonda incertezza per la sicurezza ambientale dell’intera Ucraina settentrionale. Le squadre di emergenza, mobilitate in massa, si trovano a operare in un contesto di estrema fragilità, dove ogni variazione della direzione del vento può cambiare drasticamente l’esito della battaglia contro il fuoco. Oltre alla sfida meteorologica, i soccorritori devono fare i conti con l’eredità pesante di un territorio che non perdona errori, cercando di isolare i focolai prima che possano raggiungere aree a maggiore densità di materiale sensibile.

Ostacoli sul campo

La dinamica del rogo appare critica e in costante evoluzione. Secondo quanto riportato dai Servizi d’emergenza ucraini, “a causa delle forti raffiche di vento l’incendio si sta rapidamente propagando“. L’estensione del fronte di fuoco ha raggiunto proporzioni preoccupanti in poche ore; le autorità hanno infatti confermato ufficialmente che “la superficie stimata dell’incendio supera già i 1.100 ettari“. A rendere le operazioni di spegnimento un vero e proprio calvario per i vigili del fuoco si aggiunge la presenza di mine disseminate in diverse parti del territorio, retaggio delle attività belliche che hanno interessato l’area. Questo pericolo costringe i soccorritori a muoversi con estrema cautela.

Il bilancio dei rischi e la situazione radioattiva

Nonostante la vicinanza alla centrale e la vastità dell’area colpita, il Ministero dell’Interno ha diffuso aggiornamenti per rassicurare l’opinione pubblica riguardo alla possibile dispersione di isotopi radioattivi nell’atmosfera. Alle ore 11 locali, i rilevamenti eseguiti indicano che la situazione è sotto stretto monitoraggio e non presenta anomalie rispetto ai valori di fondo. La nota ufficiale del governo sottolinea la stabilità del quadro ambientale attraverso i dati tecnici: “Secondo i dati ricevuti dal Servizio Idrometeorologico Nazionale del Servizio Statale di Emergenza dell’Ucraina, il livello di radiazioni rientra nei limiti normali in tutto il Paese“.