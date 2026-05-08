Il violento terremoto in Myanmar potrebbe rivoluzionare il modo in cui la California e altre zone di faglia valutano il rischio futuro: lo studio

Un devastante terremoto in Myanmar sta fornendo agli scienziati nuove informazioni su come si originano, si propagano e si intensificano i grandi terremoti. I risultati potrebbero migliorare le stime del rischio per le faglie pericolose in tutto il mondo. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science e condotto da ricercatori del Dornsife College of Letters, Arts and Sciences della University of Southern California (USC), ha scoperto che faglie che appaiono strutturalmente semplici possono produrre terremoti sorprendentemente complessi. La ricerca si concentra sul terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito vicino a Mandalay, in Myanmar, nel marzo 2025, causando la morte di oltre 3.600 persone e danni stimati fino al 14% dell’economia del Paese.

Il sisma ha anche lasciato perplessi gli scienziati. La faglia di Sagaing, dove si è verificato il terremoto, è lunga e relativamente liscia, priva delle brusche curve o delle grandi diramazioni che spesso aiutano a spiegare perché una rottura si arresta in un punto e si propaga in un altro.

“La faglia di Sagaing sembra relativamente semplice, ma questo terremoto si è propagato in più sezioni“, ha affermato Sylvain Barbot, professore di scienze della Terra presso la USC Dornsife e ricercatore senior dello studio. “Questo solleva un’importante questione: cosa controlla la crescita dei terremoti di grande magnitudo?“.

Lo studio mette in discussione le convinzioni consolidate sui terremoti

Per indagare, gli scienziati hanno utilizzato dati radar satellitari per mappare lo spostamento del terreno durante il terremoto. Hanno poi combinato queste osservazioni con modelli computerizzati che simulano l’accumulo e il rilascio di stress lungo le faglie nel corso di centinaia o migliaia di anni. La rottura si è estesa per circa 450 chilometri, all’incirca la distanza tra Los Angeles e San Francisco.

L’analisi ha evidenziato un fattore determinante nel comportamento dei terremoti: diverse parti di una faglia non si muovono alla stessa velocità. Nel tempo, anche differenze modeste, a volte solo del 10-20%, possono creare uno stress disomogeneo lungo la faglia, influenzando il punto di innesco dei terremoti, la loro propagazione e se rimangono confinati o si propagano ai segmenti adiacenti.

“Anche su una faglia relativamente rettilinea, piccole differenze nel movimento nel tempo delle sezioni adiacenti possono influenzare la capacità di una rottura di rimanere circoscritta o di propagarsi in qualcosa di molto più grande”, ha affermato Mingqi Liu, autore principale dello studio, che ha condotto la ricerca come borsista post-dottorato presso la USC Dornsife e ora lavora presso l’ENS di Parigi.

Nelle simulazioni dei ricercatori, queste differenze hanno causato la suddivisione delle rotture in segmenti o, in alcuni casi, il loro passaggio da un segmento all’altro. Ciò potrebbe contribuire a spiegare perché il terremoto del Myanmar del 2025 non si è fermato dove gli scienziati si sarebbero aspettati.

I risultati mettono inoltre in discussione l’ipotesi, a lungo sostenuta, della lacuna sismica, secondo la quale un tratto di faglia che non si è rotto per lungo tempo potrebbe essere prossimo a un forte terremoto. In Myanmar, tuttavia, la rottura sembra essere iniziata al di fuori di una nota lacuna sismica, per poi proseguire attraverso di essa e oltre. “Le lacune sismiche possono indicare dove potrebbe accumularsi stress“, ha concluso Liu. “Ma non ci dicono necessariamente dove avrà origine un terremoto, né quanto si propagherà“.

Le nuove scoperte sui terremoti hanno un’importanza che va oltre il Myanmar

Molte delle principali faglie in tutto il mondo, tra cui la faglia di Sant’Andrea in California e la faglia alpina in Nuova Zelanda, hanno una forma relativamente semplice. Se le differenze di movimento a lungo termine possono influenzare il comportamento dei terremoti sulla faglia di Sagaing, processi simili potrebbero essere in atto anche su altre faglie importanti.

È proprio in questa più ampia rilevanza che la ricerca potrebbe avere un valore pratico. “Stiamo arrivando a un punto in cui possiamo iniziare a fare valutazioni più significative del rischio sismico“, ha affermato Barbot. “Lo stesso tipo di modellazione potrebbe essere applicato a luoghi come la California o la Turchia per comprendere meglio come potrebbero essere i futuri terremoti”.

I risultati suggeriscono che gli scienziati devono guardare oltre la struttura visibile di una faglia e prestare maggiore attenzione a come si muove nel tempo. I ricercatori sottolineano che la modellazione dei terremoti rimane intrinsecamente complessa. Le loro simulazioni si basano su alcune ipotesi semplificative e alcune proprietà delle faglie reali non possono ancora essere misurate direttamente. Ciononostante, Barbot afferma che i modelli hanno riprodotto le caratteristiche principali della rottura e offrono un utile quadro di riferimento per comprendere come i grandi terremoti possano crescere.

Nonostante i suoi limiti, lo studio evidenzia un cambiamento più ampio nel modo in cui gli scienziati concepiscono il rischio sismico. Invece di chiedersi solo dove una faglia potrebbe rompersi, i ricercatori stanno esaminando sempre più come l’intero sistema di faglie si evolve nel tempo e come i terremoti passati lasciano dietro di sé pattern di stress che influenzano il successivo. “I terremoti hanno una sorta di memoria“, ha affermato Liu. “Ciò che è accaduto prima influenza ciò che accadrà dopo”.

La combinazione di dati satellitari, dati geologici e simulazioni avanzate potrebbe consentire agli scienziati di elaborare stime più accurate del rischio sismico per le principali faglie e fornire alle comunità informazioni più chiare sui pericoli che corrono.