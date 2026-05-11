Inaugurazione del laboratorio internazionale CAOS: un nuovo centro di ricerca per le onde gravitazionali e la sismologia

Giovedì 14 maggio 2026, alle ore 15.00, si terrà l’inaugurazione del Laboratorio Internazionale CAOS – Centro per Applicazioni sulle Onde Gravitazionali e la Sismologia, una nuova e importante infrastruttura di ricerca destinata a fare un passo significativo nello studio delle onde gravitazionali e della sismologia. L’evento, che avrà luogo presso il Polo Universitario di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, sarà accompagnato dalla presenza di numerose figure istituzionali e scientifiche di livello nazionale e internazionale.

Un progetto di portata internazionale

Il laboratorio è frutto di un’iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che lo ha sviluppato nell’ambito del progetto ETIC – Einstein Telescope Infrastructure Consortium, finanziato con i fondi PNRR del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Questo centro di ricerca, che opererà sotto la guida del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, si inserisce nel contesto di uno degli sviluppi più significativi della fisica moderna, legato alla futura realizzazione del Einstein Telescope, una delle infrastrutture scientifiche più avanzate in Europa per lo studio delle onde gravitazionali.

L’Einstein Telescope rappresenta un progetto di ricerca pionieristico che l’Italia ha candidato ad ospitare in Sardegna, nell’area di Sos Enattos, in provincia di Nuoro. Questo laboratorio, che mira ad avanzare la conoscenza scientifica in un campo estremamente complesso e affascinante, si concentra sulla rilevazione delle onde gravitazionali, fenomeni che scuotono lo spazio-tempo e che potrebbero portare a scoperte rivoluzionarie nell’ambito dell’astrofisica e della cosmologia.

L’importanza della presenza istituzionale

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno importanti autorità, tra cui Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, che ha mostrato grande interesse verso il progetto. Non mancheranno anche il Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli. Tra gli ospiti internazionali spicca la presenza del Premio Nobel per la Fisica Takaaki Kajita, una figura fondamentale nel campo delle onde gravitazionali, noto per i suoi lavori pionieristici sull’osservatorio giapponese KAGRA.

La cerimonia rappresenta non solo una celebrazione scientifica, ma anche un momento importante per rafforzare la collaborazione internazionale nel settore della ricerca. Il laboratorio CAOS si colloca in un contesto di forte interconnessione tra istituzioni accademiche, enti di ricerca e realtà politiche, a conferma della crescente rilevanza del progetto Einstein Telescope e della necessità di un impegno congiunto per la sua realizzazione.

L’incontro tra scienza e musica

Nel quadro delle iniziative legate all’inaugurazione del Laboratorio CAOS, un evento speciale si terrà sabato 16 maggio 2026, alle ore 21.00, presso l’Auditorium San Francesco al Prato SanFra di Perugia. L’incontro, a ingresso libero, si intitola “La musica di Einstein” ed è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia. Durante l’evento, il Premio Nobel Takaaki Kajita dialogherà con Pia Astone, ricercatrice dell’INFN e membro delle collaborazioni scientifiche Virgo ed Einstein Telescope.

Questo appuntamento non sarà solo una conferenza scientifica, ma anche un momento di riflessione sulla connessione tra scienza e arte. A moderare l’incontro sarà il giornalista scientifico Matteo Serra. L’evento sarà arricchito dalla musica del giovane violinista Giovanni Viola, che eseguirà alcuni brani utilizzando un violino che è appartenuto ad Albert Einstein durante il periodo in cui lo scienziato visse in Italia. La musica, quindi, diventa un ponte tra la scienza e la cultura, unendo il genio scientifico di Einstein e il suo legame con l’Italia, che ha lasciato un segno indelebile nella sua vita.

KAGRA: Il workshop internazionale

Non solo l’inaugurazione del laboratorio, ma anche il mondo della ricerca internazionale sarà protagonista a Perugia nei giorni 15 e 16 maggio 2026. L’Hotel Brufani ospiterà il XIV workshop internazionale dell’esperimento KAGRA, un osservatorio giapponese dedicato allo studio delle onde gravitazionali. Questo evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto per i ricercatori di tutto il mondo che lavorano a stretto contatto nel settore delle onde gravitazionali.

Il workshop sarà un’occasione per discutere degli ultimi sviluppi nel campo delle ricerche sulle onde gravitazionali, con un focus particolare sull’esperimento KAGRA, che sta svolgendo un ruolo fondamentale nella misurazione e osservazione di questi fenomeni cosmici. Gli esperti, provenienti da tutto il mondo, condivideranno le loro scoperte e collaboreranno per approfondire il funzionamento degli strumenti e le metodologie scientifiche che permettono di studiare il misterioso mondo delle onde gravitazionali.

Un futuro di scoperte scientifiche

Il Laboratorio Internazionale CAOS rappresenta una straordinaria risorsa per la comunità scientifica globale e un investimento sul futuro della fisica. Con il supporto delle istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, il progetto mira a portare l’Italia in prima linea nelle ricerche sulle onde gravitazionali e nella sismologia, affrontando sfide scientifiche di portata storica. Gli eventi programmati, a partire dall’inaugurazione fino al workshop di KAGRA, sono solo l’inizio di una lunga serie di iniziative destinate a far crescere il laboratorio come punto di riferimento per la ricerca avanzata.