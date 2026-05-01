Incendio Monte Faeta, Giani: “3mila evacuati, situazione in lieve miglioramento”

Il perimetro dell’incendio sul Monte Faeta è stato contenuto al 70%: lo ha reso noto la Regione Toscana. Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, arrivato ad Asciano dove è stato allestito il Centro di coordinamento dei soccorsi, ha confermato che “la situazione è in lieve miglioramento“. “Il vento passando a grecale sta spostandosi verso la parte superiore del crinale e noi stiamo continuando a vigilare con 4 elicotteri”, ha riferito Giani, “mentre i Canadair sono attivi sul versante lucchese, dove la situazione però è sotto controllo”.

“Ad Asciano, nel comune di San Giuliano Terme, una notte difficile: oltre 800 ettari colpiti dall’incendio, 3.000 persone evacuate, tanta paura. Ma grazie al lavoro straordinario di Protezione Civile, volontari, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, il peggio è stato evitato. Determinante anche il laghetto realizzato pochi mesi fa, che ha permesso agli elicotteri di intervenire rapidamente. Una prova dura, affrontata insieme, che dimostra quanto prevenzione e collaborazione possano fare la differenza“, ha scritto Giani sui social.