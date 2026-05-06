Incendio Monte Faeta, piogge e rischio idrogeologico: domani riaprono le scuole ad Asciano, tornano a casa gli sfollati

Da questa sera, Asciano, la frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa) devastata dal maxi incendio del Monte Faeta, prova a tornare alla normalità, con la riapertura delle sue due scuole (primaria e dell’infanzia) e con il rientro a casa immediato delle circa 150 persone evacuate ieri per precauzione per il rischio frane collegato alle piogge abbondanti previste per la scorsa notte. “Dopo sette giorni di apertura ininterrotta del Centro operativo comunale di Protezione Civile – ha detto il sindaco Matteo Cecchelli – probabilmente ci siamo lasciati alle spalle la fase dell’emergenza più acuta, prolungata dal maltempo, ma il lavoro da fare è solo all’inizio: dobbiamo mettere in sicurezza i versanti del Monte Faeta devastati dalle fiamme e attualmente a rischio idrogeologico e sarebbe fondamentale riuscire a farlo prima del prossimo inverno. Per farlo, però, abbiamo bisogno di risorse ingenti in tempi stretti: ribadiamo la gratitudine al Presidente Giani per la dichiarazione di emergenza regionale e chiediamo che il governo riconosca velocemente anche lo stato di calamità nazionale”.

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