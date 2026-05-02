Incendio Monte Faeta, sindaco di Lucca: “da stasera il rischio è considerato basso”

Dopo giorni di grande paura e apprensione, con oltre 700 ettari andati in fumo, migliora finalmente la situazione dell’incendio nella zona del Monte Faeta, tra le province di Pisa e Lucca. “Siamo al centro di coordinamento di Santa Maria del Giudice, oggi, sabato sera, possiamo dire che il rischio residuo rimasto è considerato basso. Grazie all’intenso lavoro e ai grandi sforzi fatti dall’antincendio boschivi della Regione Toscana, dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile, dalle squadre di volontari siamo quindi in condizione di revocare l’ordinanza di evacuazione che avevamo fatto per le vie di San Pantaleone e via dei Marinai“. Lo ha detto sui social il sindaco di Lucca, Mario Pardini. “Il presidio rimarrà fino a lunedì, quindi questa notte ci saranno lo stesso le squadre di contenimento e domani continueranno le azioni di bonifica”, ha concluso il primo cittadino.