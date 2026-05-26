India e Stati Uniti siglano a New Delhi un’intesa sui minerali critici e le terre rare

India e Stati Uniti hanno concluso un’intesa di massima sul tema del garantire l’approvvigionamento nell’estrazione e nella lavorazione di minerali critici e terre rare. A renderlo noto è il ministero degli Esteri indiano, che ha pubblicato la notizia sul proprio sito web. Il documento è stato siglato oggi a New Delhi dal ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e dal segretario di Stato americano, Marco Rubio. L’intesa segna un passaggio rilevante nella cooperazione tra i due Paesi in un settore considerato strategico per le filiere industriali, tecnologiche ed energetiche.

Cooperazione lungo la catena di approvvigionamento delle terre rare

Secondo quanto riferito dal governo di Delhi, il documento “mira ad approfondire la cooperazione tra India e Stati Uniti lungo l’intera catena di approvvigionamento dei minerali critici e delle terre rare, comprese le fasi di estrazione, lavorazione, riciclaggio e investimenti correlati”. Il cuore dell’intesa riguarda dunque l’intero percorso industriale legato ai minerali critici e alle terre rare: non soltanto l’estrazione delle materie prime, ma anche la loro lavorazione, il riciclaggio e gli investimenti correlati. Si tratta di ambiti centrali per rafforzare la sicurezza delle forniture e consolidare la collaborazione tra Nuova Delhi e Washington.

Il ruolo strategico di estrazione, lavorazione e riciclaggio

L’accordo di massima mette al centro la necessità di garantire l’approvvigionamento nell’estrazione e nella lavorazione di minerali critici e terre rare, due categorie di materiali fondamentali per numerose catene produttive.

La cooperazione indicata dal governo indiano comprende anche il riciclaggio, elemento che amplia la portata dell’intesa oltre la fase mineraria e industriale iniziale. L’inclusione degli investimenti correlati conferma inoltre l’obiettivo di costruire un quadro di collaborazione più ampio tra India e Stati Uniti.

Jaishankar e Rubio firmano il documento

La firma del documento a New Delhi da parte di Subrahmanyam Jaishankar e Marco Rubio rappresenta il passaggio formale dell’intesa di massima tra i due governi. Il ministero degli Esteri indiano ha precisato che l’obiettivo è approfondire la cooperazione bilaterale su una filiera considerata essenziale: quella dei minerali critici e delle terre rare, dalla disponibilità delle risorse fino alle attività di trasformazione e recupero.

L’intesa tra India e Stati Uniti sui minerali critici e sulle terre rare si inserisce nel rafforzamento della collaborazione tra i due Paesi su settori a elevata rilevanza strategica. Il documento siglato oggi a New Delhi punta a consolidare la cooperazione lungo l’intera catena di approvvigionamento, includendo estrazione, lavorazione, riciclaggio e investimenti correlati, secondo quanto indicato dal governo di Delhi.