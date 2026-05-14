Indonesia, nuova eruzione del vulcano Dukono: colonna di cenere di 3.500 metri | FOTO

Una nuova intensa eruzione ha interessato il vulcano Dukono nella mattinata di oggi giovedì 14 maggio 2026, alle 06:48 ora locale, confermando una fase di attività vulcanica particolarmente intensa. Secondo i dati diffusi dal Centro di Vulcanologia e Mitigazione dei Rischi Geologici (PVMBG) attraverso l’app MAGMA Indonesia, la colonna eruttiva ha raggiunto circa 3.500 metri d’altezza. Il pennacchio, di colore bianco-grigiastro e dalla consistenza densa, è stato osservato muoversi in direzione nordoccidentale, sospinto dai venti in quota. L’evento è stato registrato dai sismografi con un’ampiezza massima di 25 millimetri e una durata di circa 47 secondi.

Un’attività continua e crescente

L’eruzione di giovedì si inserisce in un quadro di attività persistente: negli ultimi 7 giorni il Dukono ha eruttato 13 volte. Nella sola giornata di oggi 14 maggio, il monitoraggio sismico ha rilevato 24 terremoti di tipo eruttivo, con ampiezze comprese tra 7 e 34 millimetri e durate variabili tra 41 e 86 secondi. Oltre agli eventi eruttivi, sono stati registrati anche una scossa tettonica distante e un episodio di tremore continuo, segnale di un sistema vulcanico ancora fortemente attivo e instabile.

Allerta e misure di sicurezza

Il vulcano resta al livello di attività II (stato di “allerta”). Le autorità indonesiane hanno ribadito le raccomandazioni di sicurezza: residenti, visitatori e escursionisti sono invitati a non avvicinarsi al cratere Malupang Warirang entro un raggio di 4 km, a causa del rischio di esplosioni e ricaduta di cenere.

Un anno di intensa attività vulcanica in Indonesia

Il 2026 si conferma un anno particolarmente attivo per l’arcipelago indonesiano. Secondo i dati MAGMA Indonesia, sono state registrate finora 1.968 eruzioni vulcaniche complessive nel Paese. Tra i vulcani più attivi spicca il Semeru, con 1.007 eruzioni, mentre il Dukono ne ha già contabilizzate 122.