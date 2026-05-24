Inizia l’estate: FOCUS sulle infezioni e le eruzioni cutanee che si possono contrarre in spiaggia

L’arrivo della stagione estiva spinge milioni di persone a cercare refrigerio e relax lungo le coste, ma gli ambienti marittimi nascondono una biodiversità microscopica che non sempre si rivela amichevole per l’organismo umano. Secondo un recente e approfondito vademecum pubblicato dal Washington Post, la spiaggia e le acque costiere costituiscono l’habitat ideale per la proliferazione di una vasta gamma di agenti patogeni. Il calore intenso, l’umidità costante e l’elevata densità di frequentazione antropica creano una congiuntura perfetta per la diffusione di microrganismi che attentano alla salute della pelle. Troppo spesso i bagnanti tendono a considerare la sabbia come un elemento inerte e sicuro, ignorando che al suo interno si consumano complessi cicli biologici di funghi, batteri e minuscoli parassiti pronti a colpire i soggetti più vulnerabili o chi non adotta le necessarie precauzioni igieniche.

Larve e microrganismi invisibili annidati nella sabbia calda

Una delle minacce più fastidiose e insidiose analizzate dagli esperti di benessere riguarda l’interazione diretta con i parassiti che albergano nei granelli di sabbia, specialmente nelle spiagge frequentate da animali domestici o selvatici. Un caso emblematico è rappresentato dalla larva migrans cutanea, un’infezione causata da piccoli vermi parassiti che possono penetrare nella pelle nuda quando si cammina a piedi scalzi o ci si sdraia senza protezione. Questa condizione si manifesta con linee rosse e sinuose sotto la cute, accompagnate da un prurito d’intensità d’avanguardia. Altrettanto comune è la dermatite del nuotatore, un’eruzione cutanea scatenata da larve microscopiche presenti in acque calme e calde che pungono inavvertitamente la pelle, o la temuta eruzione del bagnante, provocata dalle larve di minuscole meduse che rimangono intrappolate sotto il tessuto dei costumi da bagno, rilasciando tossine urticanti a contatto con la pressione del corpo.

Le minacce batteriche e il grave pericolo per le ferite aperte

Oltre ai parassiti, il bagnasciuga e le acque marine ospitano microrganismi unicellulari in grado di innescare severe infezioni batteriche. Gli stafilococchi e gli streptococchi possono facilmente annidarsi nelle microfratture della pelle, trovando nella sabbia umida e negli asciugamani bagnati un eccezionale veicolo di trasmissione da un individuo all’altro. Tuttavia, il pericolo più drammatico e monitorato dalle autorità sanitarie è rappresentato dal batterio Vibrio vulnificus, un patogeno che prospera nelle acque marine calde e salmastre. Questo microrganismo può penetrare nel corpo umano attraverso tagli anche minuscoli, graffi preesistenti o tatuaggi effettuati di recente. Nei casi più gravi, l’infezione da Vibrio può degenerare in fascite necrotizzante, una patologia che distrugge i tessuti cutanei profondi e richiede interventi medici d’urgenza, motivo per cui i dermatologi sconsigliano categoricamente il bagno in mare a chi presenta lesioni cutanee non ancora perfettamente cicatrizzate.

Protocolli di prevenzione e consigli per una corretta igiene estiva

Fortunatamente, la consapevolezza di questi rischi non deve tradursi nell’abbandono delle vacanze al mare, ma nell’adozione di rigorosi protocolli di prevenzione dermatologica capaci di azzerare le probabilità di contagio. Gli esperti consigliano prima di tutto di non stendersi mai a contatto diretto con la sabbia, utilizzando sempre stuoie di plastica o asciugamani spessi e puliti da lavare regolarmente ad alte temperature. Indossare calzature adeguate o sandali quando si cammina sul bagnasciuga riduce drasticamente il rischio di penetrazione parassitaria. La regola d’oro più efficace consiste nell’effettuare una doccia accurata con acqua dolce e sapone antibatterico immediatamente dopo aver lasciato la spiaggia, un’abitudine che consente di asportare tempestivamente le larve e i batteri prima che possano insediarsi nei pori della pelle. Mantenere la cute idratata ed esaminare regolarmente il corpo al rientro dalle vacanze sono i pilastri fondamentali per una corretta cura della pelle e per godersi i benefici del mare in totale sicurezza.