Innovazione: ENEA nel consorzio I-NEST per la transizione digitale di imprese e PA

ENEA è tra i 7 partner del consorzio I-NEST [1], uno dei 13 Poli europei di innovazione digitale (EDIH) [2] attivi in Italia e selezionati dalla Commissione europea nel 2022 con l’obiettivo di accelerare la transizione digitale del continente e contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030. Il consorzio I-NEST opera su scala nazionale con l’obiettivo di accompagnare imprese e Pubblica Amministrazione nel percorso di digitalizzazione, con particolare attenzione alle micro e piccole-medie imprese. Le attività sono cofinanziate dall’Unione europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e si concentrano su tecnologie chiave come intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni (HPC) e sicurezza informatica.

L’offerta del consorzio comprende servizi di consulenza, studi di fattibilità e formazione rivolti non solo alle organizzazioni pubbliche e private, ma anche a imprenditori e lavoratori interessati ad aggiornare le proprie competenze o a sviluppare nuovi modelli di business legati all’innovazione digitale. Il supporto si articola in un percorso strutturato in 4 fasi: orientamento e networking per valutare il livello di maturità digitale e facilitare l’incontro tra domanda e offerta tecnologica; formazione per rafforzare le competenze digitali; test e sperimentazione delle tecnologie in ambienti dedicati; e infine accesso a finanziamenti europei e nazionali per sostenere gli investimenti.

Grazie a una rete diffusa sul territorio e al coinvolgimento di oltre 3mila professionisti attraverso i partner del consorzio, I-NEST mette a disposizione competenze avanzate e infrastrutture per la prototipazione e la dimostrazione di soluzioni tecnologiche. All’interno del consorzio, ENEA contribuisce sia alle attività formative sia ai servizi di validazione pre-investimento delle innovazioni digitali, il cosiddetto approccio “test before invest”. L’ente mette inoltre a disposizione il proprio know-how attraverso diversi demo center, tra cui quello dedicato alla geomatica, che integra tecniche di rilevamento da terra, drone, aereo e satellite con sistemi avanzati di elaborazione digitale. Questo centro è oggi una struttura permanente dell’ENEA.

Tra le soluzioni sviluppate spicca anche MOSAICO, una piattaforma di intelligenza artificiale generativa privata progettata per garantire la massima riservatezza dei dati aziendali. Il sistema consente alle imprese di caricare documenti e interagire con un chatbot che risponde esclusivamente sulla base dei contenuti forniti dall’utente, riducendo il rischio di errori tipici delle IA generative pubbliche, le cosiddette “allucinazioni”. Il sistema è attualmente installato sulle infrastrutture di calcolo del Centro Elaborazione Dati del laboratorio ENEA dedicato alle infrastrutture critiche e ai servizi essenziali presso il centro di ricerca Casaccia e resterà operativo anche oltre la conclusione del progetto I-NEST.

“La transizione digitale rappresenta una delle sfide più importanti che l’Italia e l’Europa stanno affrontando”, dichiara il responsabile ENEA del progetto Gregorio D’Agostino, Knowledge Exchange Officer (KEO) e ricercatore del Laboratorio ICS presso il Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili. “I-NEST offre un contributo concreto alle imprese italiane che possono diventare più competitive attraverso la digitalizzazione, favorendo un’economia circolare e sostenibile Ma anche alle PA che, digitalizzando prodotti e processi, possono rendere i servizi pubblici più snelli, sicuri e vicini ai cittadini. Per questo motivo, nel prossimo triennio il Polo I-NEST si è candidato a continuare le attività costituendo AI-Catalyst, un nuovo polo focalizzato sul settore turistico”.

Per accedere ai servizi I-NEST e visualizzare tutte le opportunità di innovazione, è necessario registrarsi al portale I-NEST.

[1] I-NEST: Italian National hub Enabling and Enhancing networked applications & Services for digitally Trasforming SMEs and Public Administrations. Oltre a ENEA, fanno parte del Consorzio CNIT, Unioncamere, DINTEC, InfoCamere, il provider di telecomunicazioni TIM e le società di consulenza Warrant Hub e Co.Mark.

[2] European Digital Innovation Hub.