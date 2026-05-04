Intelligenza artificiale e biotecnologie: Australia e Giappone stringono alleanza sulle tecnologie strategiche

Australia e Giappone compiono un passo deciso verso una cooperazione strategica nel campo delle tecnologie avanzate, collegando in modo sempre più stretto innovazione e sicurezza nazionale. Nel corso di un incontro ufficiale a Canberra, il primo ministro australiano Anthony Albanese e il premier giapponese Sanae Takaichi hanno firmato una dichiarazione congiunta volta a rafforzare la sicurezza economica tra i 2 Paesi. L’intesa prevede la creazione di un fronte comune su settori chiave come l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, le biotecnologie e altri ambiti emergenti considerati critici. Al centro dell’accordo vi è l’obiettivo di aumentare la resilienza delle catene di approvvigionamento, in particolare per beni strategici come energia, alimenti e minerali essenziali.

Nel documento congiunto si sottolinea l’intenzione di ampliare la cooperazione concreta tra governi, laboratori nazionali, imprese private e istituzioni accademiche. Tra le aree di collaborazione figurano anche i centri dati, lo spazio, i cavi sottomarini e le telecomunicazioni, elementi fondamentali per le infrastrutture digitali globali. L’accordo si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da crescente competizione strategica nell’Indo-Pacifico. In questo scenario, Australia e Giappone puntano a consolidare un modello di sviluppo tecnologico che non sia solo orientato alla crescita economica, ma anche alla protezione degli interessi nazionali e alla stabilità delle reti di approvvigionamento globali.