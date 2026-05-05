Internet mobile limitato a San Pietroburgo dopo l’attacco di 29 droni: accesso solo ai siti in “lista bianca”

Questa mattina a San Pietroburgo, in Russia, si sono verificati problemi di connessione ai servizi di Internet mobile, con accesso limitato ai soli siti e alle applicazioni presenti nella cosiddetta “lista bianca” stilata dalle autorità. La notizia è stata riferita dal quotidiano locale Fontanka, che ha citato i dati del servizio DownDetector. Secondo quanto riportato, oltre 120 utenti hanno segnalato il disservizio, indicando difficoltà nell’uso della rete mobile e limitazioni nell’accesso ai normali servizi online. La restrizione avrebbe consentito la navigazione soltanto verso risorse digitali autorizzate, lasciando fuori una parte significativa dei siti e delle applicazioni normalmente utilizzati dagli utenti.

Le segnalazioni degli utenti e il ruolo di DownDetector

Il dato emerso da DownDetector conferma che i problemi non sono rimasti casi isolati. Le segnalazioni, superiori a 120, hanno riguardato disservizi nella connessione mobile e accessi limitati, in un contesto già segnato da forte attenzione alla sicurezza nella regione. Il coinvolgimento di Fontanka, quotidiano locale con sede a San Pietroburgo, ha contribuito a dare visibilità alla vicenda, trasformando un problema tecnico percepito dagli utenti in una notizia di interesse pubblico. La limitazione dell’accesso alla rete, infatti, non ha riguardato soltanto la qualità della connessione, ma anche la possibilità stessa di utilizzare liberamente i servizi digitali da dispositivi mobili.

Le ipotesi dei residenti sulle celebrazioni del Giorno della Vittoria

Alcuni residenti hanno collegato le interruzioni ai preparativi per le celebrazioni del Giorno della Vittoria, ricorrenza particolarmente rilevante in Russia. L’ipotesi avanzata da parte della popolazione si inserisce in un quadro di rafforzamento delle misure di sicurezza in vista degli eventi pubblici e delle commemorazioni. La coincidenza temporale tra i disservizi e i preparativi per il Giorno della Vittoria ha alimentato dubbi e interpretazioni tra i cittadini. Tuttavia, secondo le autorità locali, la causa della limitazione non sarebbe da ricercare direttamente nelle celebrazioni, ma in un nuovo episodio legato alla sicurezza regionale.

Le autorità locali collegano le limitazioni a un nuovo attacco di droni

Secondo le autorità locali, la limitazione della connessione sarebbe legata a un nuovo attacco di droni nella regione. La spiegazione ufficiale sposta quindi l’attenzione dal piano organizzativo delle celebrazioni a quello della sicurezza e della difesa del territorio. Il governatore Aleksander Drozdenko ha riferito che i velivoli senza pilota hanno preso nuovamente di mira una raffineria di petrolio. L’attacco si inserisce in una dinamica di crescente pressione sulle infrastrutture strategiche, con particolare riferimento agli impianti energetici e industriali.

Raffineria di petrolio nel mirino e incendio spento a Kirishi

Il nuovo attacco ha interessato l’area industriale di Kirishi, dove è scoppiato un incendio. Secondo quanto riferito dal governatore Aleksander Drozdenko, le fiamme sono state già spente. L’episodio riguarda una zona industriale sensibile, associata alla presenza di infrastrutture energetiche.

In totale, ha aggiunto Drozdenko, 29 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. Il numero conferma la portata dell’attacco e aiuta a spiegare il clima di allerta che ha accompagnato le limitazioni registrate a San Pietroburgo nella mattinata.

La combinazione tra abbattimento di velivoli senza pilota, incendio in un’area industriale e restrizioni all’accesso alla rete mobile rende l’episodio particolarmente significativo. Da un lato emerge l’impatto diretto sulla popolazione, che si è trovata con l’accesso a Internet mobile limitato ai soli servizi inclusi nella “lista bianca”; dall’altro resta centrale il quadro di sicurezza delineato dalle autorità, con una raffineria nuovamente indicata come obiettivo.