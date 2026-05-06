Italia e Azerbaigian sempre più vicine, tra Roma e Baku il futuro dell’Energia: i retroscena sullo storico accordo tra Meloni e Aliyev

La storica visita istituzionale della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Baku, conclusasi nelle scorse ore, ha segnato un punto di svolta senza precedenti nelle relazioni bilaterali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell’Azerbaigian. Non si è trattato di un semplice incontro di cortesia, ma della ratifica di un coordinamento politico permanente che eleva il rapporto tra i due Stati a una vera e propria alleanza sistemica. Secondo i documenti ufficiali diramati dalla Presidenza di Baku, l’accordo stabilisce un meccanismo di consultazione costante che permetterà di armonizzare le agende politiche sui grandi temi internazionali, dalla stabilità del Caucaso meridionale alla sicurezza delle rotte commerciali eurasiatiche. Questa mossa trasforma l’Italia nella porta d’accesso privilegiata per le merci e le risorse azere verso il mercato unico europeo, consolidando il ruolo del nostro Paese come baricentro logistico e geopolitico nel cuore del Mediterraneo.

La sicurezza energetica nazionale e il raddoppio strategico del Corridoio Meridionale del Gas

Il cuore pulsante dell’intesa riguarda la sicurezza energetica, un settore in cui l’Azerbaigian si è confermato il primo fornitore di greggio per l’Italia e un partner insostituibile per il metano. I dati istituzionali evidenziano che oggi circa il 17% del petrolio consumato in Italia proviene dai giacimenti azeri, ma è sul fronte del gas naturale che si gioca la partita più ambiziosa. Durante i colloqui, Meloni e il Presidente Ilham Aliyev hanno discusso l’accelerazione per il potenziamento della Trans Adriatic Pipeline (TAP), l’infrastruttura finale del Corridoio Meridionale del Gas. L’obiettivo è portare la capacità di trasporto verso i 20 miliardi di metri cubi annui, un incremento fondamentale per ridurre definitivamente la dipendenza residua dalle fonti russe. Questo accordo non si limita alla mera fornitura, ma prevede una cooperazione tecnologica per l’abbattimento delle emissioni di metano lungo la filiera, integrando la sostenibilità ambientale nella strategia di approvvigionamento energetico nazionale.

Oltre il fossile: integrazione industriale e il Forum d’Affari di Baku 2026

Un elemento di estrema rilevanza, spesso trascurato dalle cronache generaliste ma centrale nei documenti firmati a Baku, è la transizione da una partnership puramente estrattiva a una integrazione industriale multisettoriale. La Presidenza azera ha confermato l’istituzione di un Business Forum bilaterale previsto per la seconda metà del 2026, volto a favorire il trasferimento di know-how italiano nei settori dell’agricoltura di precisione, delle infrastrutture civili e della difesa. L’Italia non sarà più solo un acquirente di materie prime, ma diventerà il principale partner tecnologico per la modernizzazione dell’economia azera. Questo modello di cooperazione, che ricalca i principi del Piano Mattei, punta a creare catene del valore condivise dove le imprese italiane possono operare in un ambiente giuridico protetto da accordi di mutua garanzia sugli investimenti, rafforzando la competitività del Made in Italy nel Caucaso.

Geopolitica e diplomazia: il ruolo dell’Italia nella stabilità del Caucaso e la crisi iraniana

Il valore della visita della premier Meloni assume una dimensione ancora più profonda se analizzato attraverso la lente della stabilità regionale e della gestione delle crisi internazionali. Le fonti governative di Baku hanno espresso un profondo apprezzamento per il ruolo di mediazione svolto dall’Italia nel complesso dialogo tra Azerbaigian e Armenia per la firma di un trattato di pace definitivo. Inoltre, è emerso un dettaglio diplomatico di eccezionale importanza: il ringraziamento ufficiale di Aliyev per il coordinamento durante la crisi in Iran, che ha visto l’Azerbaigian offrire supporto logistico e sicurezza alla delegazione diplomatica italiana. Questo episodio dimostra come il legame tra Roma e Baku superi gli interessi economici, configurandosi come un’intesa di sicurezza nazionale che permette all’Italia di proiettare la propria influenza in un’area cruciale per gli equilibri tra Europa, Russia e Medio Oriente.

Un’alleanza di lungo periodo per la sovranità economica europea

In conclusione, gli accordi siglati rappresentano la realizzazione di una visione strategica che punta alla sovranità economica e politica. L’interscambio commerciale, che ha già raggiunto la cifra record di 12 miliardi di dollari, è destinato a crescere ulteriormente grazie alla diversificazione delle rotte di connettività. L’impegno assunto da Giorgia Meloni garantisce all’Italia una posizione di vantaggio competitivo, assicurando flussi energetici stabili a prezzi concorrenziali per le industrie nazionali e, allo stesso tempo, fornendo a Baku un alleato solido all’interno delle istituzioni europee. Questa partnership strategica multidimensionale non è solo un successo della diplomazia italiana, ma costituisce un pilastro fondamentale per la nuova architettura di sicurezza del continente, dove l’asse Roma-Baku diventa il garante della resilienza energetica e dello sviluppo condiviso nel prossimo decennio.