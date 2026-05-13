Kharg, serbatoi di petrolio vicini alla capacità massima: l’Iran rischia nuovi tagli alla produzione

I serbatoi di petrolio dell’isola iraniana di Kharg sarebbero ormai vicini alla capacità massima a causa del blocco navale imposto dagli Stati Uniti sui porti iraniani dallo scorso 13 aprile. A riportarlo è la Tv Al Arabiya, secondo cui la situazione starebbe mettendo sotto pressione l’intero sistema di esportazione del greggio iraniano. Kharg rappresenta uno snodo strategico per il petrolio iraniano e l’eventuale saturazione dei suoi depositi terrestri potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla produzione nazionale. La notizia centrale è proprio questa: se l’arresto delle esportazioni dovesse proseguire, l’Iran potrebbe essere costretta a ridurre ulteriormente la produzione petrolifera, già parzialmente tagliata in precedenza.

Immagini satellitari europee: nessuna petroliera ormeggiata nei giorni 8, 9 e 11 maggio

Secondo quanto riportato, le immagini satellitari europee mostrano che nei giorni 8, 9 e 11 maggio non è stata avvistata alcuna petroliera ormeggiata a Kharg, pronta per salpare. Un dato che, nel contesto del blocco navale, viene interpretato come un segnale del rallentamento o dell’interruzione delle normali operazioni di esportazione. L’assenza di navi pronte a partire dall’isola iraniana rafforza l’allarme sui livelli di stoccaggio. Le stesse immagini satellitari indicano infatti che i depositi terrestri dell’isola di Kharg si stanno avvicinando al completo riempimento, una condizione che potrebbe ridurre rapidamente i margini operativi dell’industria petrolifera iraniana.

Il blocco navale degli Stati Uniti e l’impatto sui porti iraniani

Il quadro descritto da Al Arabiya si inserisce nel contesto del blocco navale imposto dagli Stati Uniti sui porti iraniani a partire dal 13 aprile. Il blocco avrebbe inciso direttamente sulla capacità dell’Iran di movimentare il proprio greggio verso l’estero, contribuendo all’accumulo di petrolio nei depositi.

La mancata partenza delle petroliere da Kharg, unita all’avvicinamento dei serbatoi alla capacità massima, segnala una situazione potenzialmente critica per Teheran. Senza la possibilità di esportare regolarmente, il sistema di stoccaggio rischia di raggiungere il limite, obbligando il Paese a intervenire sulla produzione.

Rischio nuovi tagli alla produzione petrolifera iraniana

La conseguenza più rilevante per i mercati riguarda la possibile necessità, per l’Iran, di procedere a una nuova riduzione della produzione petrolifera. Il comunicato segnala che la produzione era già stata parzialmente tagliata in precedenza e che un ulteriore stop alle esportazioni potrebbe rendere inevitabile un ridimensionamento più marcato.

In assenza di spazio sufficiente nei serbatoi, il petrolio estratto non potrebbe essere accumulato indefinitamente. Per questo, il protrarsi dell’arresto delle esportazioni potrebbe costringere l’Iran a rallentare ulteriormente l’attività estrattiva, con possibili ripercussioni sulla disponibilità di greggio iraniano.

Petroliere in accumulo anche al largo di Chabahar

La situazione non riguarderebbe soltanto Kharg. Secondo le informazioni riportate, altre petroliere si starebbero ammassando anche al largo del porto di Chabahar, vicino al confine con il Pakistan. Questo elemento suggerisce che le difficoltà logistiche e operative potrebbero interessare più punti della rete portuale iraniana.

L’accumulo di navi al largo di Chabahar aggiunge ulteriore pressione a un quadro già segnato dall’incertezza sulle esportazioni e dalla progressiva saturazione dei depositi terrestri. Anche in questo caso, le informazioni disponibili indicano una situazione in evoluzione, ancora difficile da quantificare con precisione.

Capacità residua incerta: il nodo dello stoccaggio iraniano

Restano ancora incerte le stime sulla capacità residua di stoccaggio dell’Iran. Non è quindi possibile stabilire con precisione quanto spazio rimanga nei depositi prima del raggiungimento del limite operativo. Tuttavia, le indicazioni fornite dalle immagini satellitari europee e riportate da Al Arabiya descrivono una tendenza chiara: i depositi dell’isola di Kharg si stanno avvicinando al riempimento completo.

Questa incertezza rende ancora più delicata la valutazione degli sviluppi futuri. Se il blocco navale e l’arresto delle esportazioni dovessero continuare, la pressione sui serbatoi di petrolio iraniani potrebbe crescere ulteriormente, spingendo Teheran verso nuovi tagli alla produzione e aprendo un nuovo fronte di tensione attorno al greggio dell’Iran.