La Commissione Europea valuta la richiesta dell’Italia per estendere la clausola di salvaguardia alla crisi energetica

La Commissione Europea sta valutando attentamente la richiesta avanzata dall’Italia di estendere l’applicazione della clausola nazionale di salvaguardia anche al contrasto della crisi energetica, oltre che alla difesa. Lo ha spiegato oggi a Parigi il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, durante un incontro con i giornalisti a margine del G7 Finanze. Il tema è di cruciale importanza per il futuro delle politiche energetiche europee, considerando l’attuale contesto di rincari energetici causati da uno shock sul lato dell’offerta. Secondo Dombrovskis, occorre evitare misure che possano aumentare la domanda di energia, perché questo non farebbe altro che sostenere i prezzi elevati, senza apportare reali benefici all’economia.

Misure mirate e sostegno alla domanda di energia

Il commissario ha sottolineato l’importanza di distinguere tra le politiche che effettivamente sostengono l’economia e quelle che rischiano di incrementare i costi energetici: “le misure mirate a sostegno dell’economia e quelle che non lo sono, che aumentano la domanda di combustibili fossili, perché il problema è che stiamo affrontando uno shock dal lato dell’offerta. Quindi, in un certo senso, se molti Paesi sostengono il lato della domanda, finiamo per mantenere prezzi dell’energia elevati e per spendere molti soldi, senza ottenere grandi vantaggi”.

Questa affermazione evidenzia come l’Europa stia tentando di bilanciare il sostegno economico con la necessità di contenere l’inflazione energetica, evitando interventi che possano alimentare ulteriormente la domanda di combustibili fossili.

Coordinamento con il Fondo Monetario Internazionale

Dombrovskis ha inoltre precisato che le raccomandazioni della Commissione Europea sulle misure temporanee e mirate sono in gran parte allineate con quelle del Fondo Monetario Internazionale. “Dobbiamo riflettere attentamente su come organizzare la risposta politica. I nostri consigli sulle misure temporanee e mirate sono in gran parte allineati anche con quelli del Fondo Monetario Internazionale. Certamente, da parte della Commissione, continuiamo a seguire da vicino la situazione e stiamo valutando quale tipo di risposta sia necessaria nelle attuali circostanze. E’ in questo spirito che stiamo attualmente valutando anche la richiesta dell’Italia”, ha concluso.

Questa dichiarazione conferma l’impegno della Commissione nel monitorare costantemente l’evoluzione della crisi energetica in Europa, cercando di trovare un equilibrio tra il sostegno ai cittadini e la stabilità dei mercati energetici.

Implicazioni per l’Italia e l’Europa

L’esito della valutazione della Commissione Europea potrebbe avere importanti ripercussioni sulle strategie energetiche italiane, influenzando le modalità con cui lo Stato potrà intervenire per mitigare gli effetti della crisi. Al contempo, il dibattito mette in luce la crescente attenzione delle istituzioni europee a evitare interventi che possano accidentalmente sostenere l’aumento dei prezzi dell’energia, aggravando così lo shock dal lato dell’offerta.