La corsa alla Luna passa da Starship V3: il mostro di SpaceX pronto a scatenare una potenza mai vista

L’attesa sta per terminare e gli occhi del mondo sono nuovamente puntati verso i cieli del Texas. SpaceX si prepara a scrivere un nuovo capitolo dell’esplorazione spaziale con il lancio di Starship Versione 3, il veicolo spaziale più grande e performante mai costruito nella storia umana. Il decollo del colossale razzo è fissato per martedì 19 maggio alle 18:30 EDT (00:30 del 20 maggio ora italiana), segnando il ritorno all’azione dopo un lungo periodo di pausa durato dallo scorso ottobre. Questo 12° volo rappresenta un momento cruciale per l’azienda guidata da Elon Musk, che punta a rivoluzionare il trasporto orbitale e a perfezionare la riutilizzabilità del vettore. La missione ha uno scopo primario molto chiaro: testare il comportamento dei nuovi aggiornamenti in un ambiente di volo reale e raccogliere dati preziosi, spingendo la macchina fino ai suoi limiti estremi, con la consapevolezza che un’esplosione è un’eventualità del tutto contemplata nella spietata filosofia di sviluppo iterativo dell’azienda.

Un colosso riprogettato: le novità della Versione 3

Il Super Heavy V3 si presenta sulla rampa di lancio con una serie di potenziamenti impressionanti. Il cuore pulsante del sistema è costituito da 33 motori Raptor 3, capaci ora di generare una spinta di 551mila libbre a livello del mare, un incremento netto rispetto alle 507mila della generazione precedente. Questa iniezione di potenza permetterà alla Starship di trasportare agevolmente oltre 100 tonnellate di carico utile in orbita bassa terrestre.

L’ingegneria del veicolo ha subito una profonda revisione per ottimizzare le prestazioni. Le alette direzionali sono passate da 4 a 3, diventando più grandi e resistenti. I sistemi di propulsione sono stati riprogettati da zero per ridurre la massa del veicolo, combattere le perdite di carburante e aumentare l’autonomia. Il lancio avverrà da una piattaforma completamente nuova a Starbase, dotata di una maggiore capacità di rifornimento e di una torre con bracci meccanici “chopstick” più corti e azionati elettromeccanicamente, ideati per futuri recuperi sempre più precisi.

L’obiettivo del Volo 12: test estremi e scudi termici

A differenza di alcuni dei voli precedenti, la missione avrà obiettivi apparentemente meno complessi ma fondamentali per la sicurezza dei futuri viaggi spaziali. SpaceX ha deciso di non tentare la cattura del booster Super Heavy al rientro, programmando invece un ammaraggio controllato nelle acque del Golfo del Messico. Grande attenzione sarà rivolta allo stadio superiore. Un nuovo dispenser, più rapido ed efficiente, rilascerà in orbita 22 satelliti Starlink fittizi. Due di questi dispositivi sono equipaggiati con fotocamere speciali progettate per ispezionare visivamente lo scudo termico di Starship direttamente dallo Spazio. Per portare lo stress test al livello successivo, gli ingegneri hanno persino rimosso intenzionalmente una piastrella dello scudo termico: l’obiettivo è misurare il carico aerodinamico sulle aree adiacenti durante il rientro infuocato nell’atmosfera, simulando un potenziale danno reale. Prima di toccare l’acqua, la navetta eseguirà manovre brusche pensate per testare al massimo la resistenza strutturale delle sue appendici.

La corsa verso la Luna e la sfida con Blue Origin

Il successo di questa nuova iterazione è un tassello indispensabile per le ambizioni di SpaceX e della NASA. L’azienda di Elon Musk deve dimostrare di poter aumentare drasticamente la frequenza dei lanci e di poter padroneggiare in futuro il trasferimento di carburante in microgravità. Questa complessa manovra è vitale per rifornire la variante Human Landing System (HLS) della Starship, il veicolo destinato a riportare gli astronauti americani sulla superficie della Luna con la missione Artemis IV, pianificata per il 2028.

Ristabilire un ritmo di lancio serrato, dopo che questo volo è slittato dai primi mesi dell’anno fino a maggio, è un imperativo categorico. Ulteriori ritardi potrebbero favorire la concorrenza, in particolare Blue Origin, il cui lander lunare Blue Moon è tenuto in grande considerazione dalla NASA. Le istituzioni spaziali americane sono state chiare sulla priorità assoluta di garantire il ritorno sulla Luna nei tempi stabiliti, appoggiandosi all’infrastruttura che si dimostrerà più matura e affidabile. La strada verso lo Spazio profondo passa, inevitabilmente, dal successo di questo nuovo gigante d’acciaio.