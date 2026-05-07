La Grecia annuncia il piano per eliminare il gas russo entro il 2027: un passo verso l’indipendenza energetica

La Grecia ha compiuto un passo significativo verso la diversificazione delle sue forniture energetiche, presentando alla Commissione Europea un piano nazionale che mira a eliminare completamente le forniture di gas naturale russo entro la fine del 2027. Questa mossa fa parte di un impegno più ampio derivante dalla strategia RepowerEU dell’Unione Europea, un’iniziativa che punta a ridurre e, infine, a porre fine alla dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia. Secondo quanto riportato dal portale di notizie greco powergame.gr, il Ministero dell’Ambiente e dell’Energia greco ha inviato ufficialmente a Bruxelles il piano di diversificazione, che si propone di ridurre progressivamente le importazioni di gas russo nei prossimi anni.

La strategia RepowerEU: un impegno a livello europeo

Il piano presentato dalla Grecia non è un’iniziativa isolata, ma rientra in un quadro più ampio delineato dalla strategia RepowerEU, adottata dall’Unione Europea per diminuire la sua dipendenza dalle forniture energetiche provenienti dalla Russia. La Commissione Europea ha fissato il termine del 1° marzo 2026 per la presentazione dei piani nazionali da parte di ogni Stato membro. L’obiettivo è quello di garantire che ogni Paese dell’UE sia in grado di sostituire i volumi di gas russo con forniture alternative o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, dimostrare una strategia adeguata per interrompere progressivamente gli acquisti da Mosca.

La difficoltà di ridurre la dipendenza dal gas russo per la Grecia

Per la Grecia, questa decisione non è priva di sfide, soprattutto considerando la sua forte dipendenza dalle forniture di gas naturale russo. Fino ad oggi, la Russia ha rappresentato una delle principali fonti di approvvigionamento energetico per Atene, il che rende particolarmente arduo il compito di eliminare le importazioni. Nonostante queste difficoltà, il governo greco ha lavorato su un piano che prevede la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, aumentando l’importazione di gas naturale liquefatto (GNL) e ricorrendo a nuove infrastrutture energetiche.

Secondo le fonti citate dal sito powergame.gr, l’obiettivo del piano greco non era tanto quello di presentare un elenco di fornitori alternativi, quanto di dimostrare l’esistenza di una strategia e di un’infrastruttura adeguata che possa garantire un approvvigionamento sufficiente senza dipendere dal gas russo. Le fonti hanno sottolineato che il piano greco è stato giudicato adeguato dalla Commissione Europea, che finora non ha richiesto chiarimenti o informazioni aggiuntive. Questo fatto è stato interpretato come un segno che la Commissione considera soddisfacente la tabella di marcia fornita da Atene, che si basa su proiezioni di approvvigionamento realistico e sostenibile.

La Commissione Europea e il monitoraggio dei piani nazionali

Pur non avendo richiesto alcun chiarimento, la Commissione Europea si riserva comunque la possibilità di chiedere ulteriori dettagli in caso di lacune o ambiguità nei piani presentati dai singoli Stati membri. Tuttavia, nel caso della Grecia, le fonti suggeriscono che l’adeguatezza delle proiezioni sia tale che Bruxelles non ha visto la necessità di intervenire. Il piano greco, che rappresenta uno degli impegni più ambiziosi tra quelli presentati dagli Stati membri, è visto come un esempio di come una nazione possa affrontare le difficoltà della transizione energetica senza compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento.

Il futuro delle forniture energetiche della Grecia

Il piano della Grecia per eliminare il gas russo entro il 2027 non è solo una risposta alla necessità di allinearsi alle direttive europee, ma un passo verso una maggiore indipendenza energetica. Con l’approvazione della Commissione Europea, Atene ha iniziato a mettere in pratica una strategia che potrebbe cambiare radicalmente il panorama energetico del Paese. La sfida sarà ora quella di completare la diversificazione delle forniture e rafforzare le infrastrutture necessarie per garantire una transizione senza interruzioni nell’approvvigionamento.

La presentazione del piano nazionale della Grecia segna un punto di svolta nelle politiche energetiche dell’Unione Europea, sottolineando l’importanza di ridurre la dipendenza dal gas russo. Se da una parte la Grecia deve affrontare la difficoltà di una lunga e significativa dipendenza dalle forniture russe, dall’altra il piano di diversificazione presentato dimostra che il Paese è determinato a garantire la sua sicurezza energetica e a contribuire alla realizzazione degli obiettivi europei. Il passo intrapreso dalla Grecia potrebbe avere implicazioni significative anche per altri Stati membri, che dovranno fare i conti con la necessità di diversificare le proprie fonti energetiche, seguendo l’esempio di Atene nella lotta contro la dipendenza dal gas russo.