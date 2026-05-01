La mappa mensile della sismicità, INGV: 1.217 terremoti ad aprile, 40 al giorno

Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia diminuiscono i terremoti rispetto a marzo. Solo 24 eventi sopra magnitudo 3.0 e scosse più rilevanti registrate tra Slovenia, Montenegro e la costa siciliana sud-occidentale

mappa mensile sismicità aprile 2026
Mappa dei terremoti avvenuti in Italia e nelle aree limitrofe dall’1 al 30 aprile del 2026. Credit INGV

Nel mese di aprile 2026 le reti di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato 1.217 terremoti sul territorio nazionale, in calo rispetto a marzo. La media giornaliera è scesa a poco più di 40 terremoti, contro i 51 del mese precedente, tornando su valori già osservati tra la fine del 2025 e gennaio 2026. Tra gli eventi rilevati, 139 hanno raggiunto o superato magnitudo 2.0, mentre 24 hanno toccato o superato magnitudo 3.0.

Nel corso del mese non si sono verificati terremoti con magnitudo superiore a 4 né in Italia né nelle aree limitrofe. Le scosse più intense sono state registrate all’estero, in Slovenia e Montenegro, rispettivamente il 16 e il 21 aprile, entrambe di magnitudo locale 3.8. In Italia, l’evento più significativo si è verificato il 14 aprile lungo la costa sud-occidentale della Sicilia, nei pressi di Mazara del Vallo (Trapani), con magnitudo 3.7.

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