La missione lunare di Trump a rischio dopo la gigantesca esplosione del razzo

Nel cuore del programma spaziale statunitense, una esplosione devastante del razzo New Glenn di Blue Origin ha causato danni ingenti alla rampa di lancio a Cape Canaveral, segnando un importante contraccolpo ai piani della NASA di riportare astronauti sulla Luna entro il 2028 e costruire una base lunare permanente. La distruzione del veicolo – destinato a diventare una delle pietre angolari del ritorno umano alla superficie lunare – non solo rappresenta una battuta d’arresto per l’azienda di Jeff Bezos, ma rischia di compromettere l’intero calendario lunare della NASA. Nella notte di giovedì, il razzo su cui la NASA contava per missioni chiave esplose sulla rampa di lancio, provocando danni estesi alla struttura di Cape Canaveral.

La scena è stata descritta da osservatori e testimoni come un evento senza precedenti per intensità e gravità. Secondo le prime valutazioni, la riparazione dell’infrastruttura danneggiata potrebbe richiedere mesi, mettendo in seria difficoltà i piani di lancio programmati per quest’anno. Questa battuta d’arresto coincide con un momento critico per la NASA, che sta cercando di rispettare un calendario accelerato dalla Casa Bianca per stabilire una presenza durata sulla Luna e, allo stesso tempo, superare la Cina nella corsa allo spazio.

La reazione delle autorità

Il rappresentante Mike Haridopolos (R-Fla.), il cui distretto comprende Cape Canaveral, ha commentato l’accaduto con preoccupazione: “chiaramente questo modificherà alcuni orari, senza dubbio, ma è proprio per questo che vogliamo fare un’analisi approfondita oggi e anche in futuro”. L’esplosione, secondo Haridopolos, inevitabilmente implicherà un adeguamento delle tempistiche in corso. Il Amministratore della NASA Jared Isaacman si è recato di persona a Cape Canaveral venerdì mattina per coordinarsi con i team sul posto. In un post su X, Isaacman ha dichiarato: “il volo spaziale non perdona, e sviluppare una nuova capacità di lancio pesante è estremamente difficile. Lavoreremo con i nostri partner per supportare un’indagine approfondita su questa anomalia, valutare gli impatti sulle missioni a breve termine e tornare a lanciare razzi”. Le sue parole sottolineano la consapevolezza delle difficoltà insite nello sviluppo di tecnologie spaziali avanzate e il fatto che l’agenzia intende affrontare l’analisi dell’incidente con rigore.

Blue Origin e il futuro della New Glenn

Interrogata sull’accaduto, Blue Origin ha rinviato a un proprio post su X, ribadendo i contorni generali dell’esplosione. Nel frattempo, l’azienda ha confermato che tutto il personale presente è al sicuro, con il fondatore Jeff Bezos che ha scritto: “giornata davvero difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che serve e torneremo a volare… Ne vale la pena”. Tuttavia, la portata dei danni alla rampa di lancio e l’assenza di un volo New Glenn di riserva significano che l’azienda potrebbe rimanere effettivamente ferma per mesi.

La NASA aveva pianificato per quest’anno il lancio di una missione chiave verso la Luna con il razzo New Glenn e aveva assegnato a Blue Origin ruoli importanti anche per il futuro. Tra questi, il lancio dell’atterratore lunare senza equipaggio Blue Moon Mark 1 già previsto per l’autunno e il trasporto di due rover lunari nel 2028.

Conseguenze sul programma Artemis e la dipendenza da SpaceX

Con Blue Origin temporaneamente fuori gioco, la NASA sarà costretta a fare maggior affidamento su SpaceX, l’altra grande azienda spaziale commerciale. SpaceX ha recentemente ottenuto un lancio relativamente riuscito del suo nuovo razzo Starship, ma deve ancora dimostrare pienamente la sua affidabilità in missioni di questo calibro.

Il programma Artemis III, che dovrebbe testare tecnologie critiche prima dell’allunaggio nel 2028, potrebbe ancora procedere se SpaceX sarà pronta in tempo. Tuttavia, questo comporterebbe un aumentato rischio di scommettere su un solo fornitore esterno e un possibile slittamento degli obiettivi lunari più ambiziosi.

Un ex funzionario della NASA, parlando sotto anonimato, ha stimato che la ricostruzione dell’infrastruttura e il ritorno ai voli per Blue Origin potrebbe richiedere almeno un anno di ritardo, con ripercussioni dirette sulle fasi successive delle missioni lunari.

Una battuta d’arresto che ridisegna il calendario spaziale

La NASA aveva appena dichiarato indispensabile il contributo di Blue Origin per la costruzione degli elementi base della futura base lunare, rendendo l’incidente ancora più doloroso per i piani dell’agenzia. Secondo un rappresentante dell’industria. L’intero programma per le basi lunari potrebbe subire ritardi significativi se il veicolo non tornerà operativo presto.

Blue Origin ha in progettazione una seconda rampa di lancio in Florida, ma al momento non è chiaro quando questa potrà essere pienamente operativa, né se potrà compensare il fermo di quella principale.

L’esplosione della New Glenn potrebbe quindi segnare un punto di svolta nel programma spaziale statunitense, costringendo la NASA a riorganizzare tempistiche e strategie per garantire che gli ambiziosi obiettivi dell’era Artemis restino alla portata.