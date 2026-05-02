La missione spaziale NISAR mappa l’estrema subsidenza di Città del Messico

Uno dei sistemi radar più potenti mai lanciati nello spazio ha mappato i movimenti del terreno sotto una delle capitali che sta sprofondando più velocemente al mondo: Città del Messico. I risultati mostrano con quanta rapidità e affidabilità il satellite NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) sia in grado di tracciare i cambiamenti in tempo reale sulla superficie terrestre dall’orbita, senza essere ostacolato da nuvole o vegetazione che impediscono il funzionamento dei sensori ottici e dei radar ad alta frequenza.

Con circa 20 milioni di abitanti, l’area metropolitana di Città del Messico è costruita sopra una falda acquifera. L’intenso pompaggio di acqua sotterranea, combinato con il peso dello sviluppo urbano, ha portato alla compattazione dell’antico letto lacustre sotto la città per oltre un secolo. Un ingegnere documentò per la prima volta il problema nel 1925 e, tra gli anni ’90 e 2000, alcune zone dell’area metropolitana stavano sprofondando di circa 35 centimetri all’anno, danneggiando le infrastrutture, tra cui la metropolitana, uno dei più grandi sistemi di trasporto rapido delle Americhe.

L’attività di NISAR

Diverse generazioni di radar spaziali hanno monitorato i movimenti di Città del Messico. La missione NISAR, lanciata nel luglio 2025, sta ora portando avanti questi sforzi, analizzando aree in rapida evoluzione difficili da rilevare dallo spazio. In grado di operare giorno e notte, con qualsiasi condizione meteorologica, il radar ad apertura sintetica in banda L di NISAR è progettato per rilevare movimenti impercettibili come l’abbassamento e l’innalzamento del terreno, lo scivolamento dei ghiacciai e la crescita delle aree coltivate, passando sopra la zona più volte al mese.

“Immagini come questa confermano che le misurazioni di NISAR sono in linea con le aspettative“, ha affermato Craig Ferguson, vice responsabile del progetto presso la sede centrale della NASA a Washington. “Il radar a banda L a lunghezza d’onda lunga di NISAR consentirà di rilevare e monitorare la subsidenza del terreno in regioni più complesse e densamente vegetate, come le comunità costiere, dove potrebbero verificarsi gli effetti combinati della subsidenza e dell’innalzamento del livello del mare”.

L’analisi

La nuova analisi si basa su misurazioni preliminari effettuate da NISAR tra ottobre 2025 e gennaio 2026, durante la stagione secca di Città del Messico. Le aree della regione che presentano un abbassamento del terreno superiore a 2 centimetri al mese sono evidenziate in blu scuro. Le aree gialle e rosse rappresentano probabilmente segnali di rumore residuo, destinati a diminuire con l’aumentare dei dati raccolti da NISAR. La struttura al centro dell’immagine è l’aeroporto internazionale Benito Juárez, con il Lago Nabor Carrillo visibile come un oblungo verde scuro a nord-est.

Un punto di riferimento della zona, l’Angelo dell’Indipendenza lungo il Paseo de la Reforma, è un indicatore visibile dell’abbassamento del terreno. Costruito nel 1910 per commemorare il centenario dell’indipendenza del Messico, l’imponente monumento si erge per 36 metri e alla sua base sono stati aggiunti 14 gradini a causa del progressivo sprofondamento del terreno circostante.

“Città del Messico è nota per essere un punto critico in termini di subsidenza, e immagini come questa sono solo l’inizio per NISAR“, ha affermato David Bekaert, responsabile del progetto presso l’Istituto Fiammingo per la Ricerca Tecnologica e membro del team scientifico di NISAR. “Assisteremo a un afflusso di nuove scoperte da tutto il mondo, grazie alle capacità di rilevamento uniche di NISAR e alla sua copertura globale costante”.