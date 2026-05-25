La NASA si riorganizza per accelerare verso la Luna: assetto più snello e meno burocrazia

La NASA ha annunciato un riassetto a livello di agenzia per aumentare la focalizzazione sulle missioni e dare impulso alla Politica Spaziale Nazionale. Questi cambiamenti consentiranno all’agenzia di raggiungere con maggiore rapidità ed efficienza gli obiettivi prioritari del Paese. Durante l’evento Ignition di fine marzo, l’amministratore della NASA Jared Isaacman e i vertici dell’agenzia hanno delineato gli obiettivi più urgenti per dare inizio al prossimo capitolo della leadership americana nello spazio. L’Ordine Esecutivo del Presidente Trump per la Garanzia della Superiorità Spaziale Americana, noto anche come Politica Spaziale Nazionale, ha incaricato la NASA di concentrare talenti e risorse su obiettivi quali l’accelerazione del programma Artemis, la creazione di una base lunare, lo sviluppo di un reattore nucleare spaziale, la promozione dell’economia orbitale e l’espansione delle missioni scientifiche e di scoperta.

Le novità

Per supportare gli ambiziosi obiettivi a breve e lungo termine dell’agenzia, la NASA sta adottando misure per aumentare la specializzazione nei centri e integrare le direzioni di missione, migliorando la qualità del lavoro svolto. Alcune di queste azioni includono:

i direttori dei centri continueranno a riferire all’amministratore associato Amit Kshatriya, con il potere di promuovere le capacità specifiche di ciascun centro e di rafforzare gli investimenti nelle infrastrutture e nel benessere del personale.

Le direzioni di missione ora riferiranno direttamente all’amministratore, garantendo la concentrazione sulla missione e consentendo loro di sfruttare le risorse tra i centri, l’industria e le partnership internazionali con maggiore rapidità ed efficienza.

L’amministratore associato ricopre ora anche il ruolo di ingegnere capo della NASA, rafforzando l’infrastruttura tecnica dell’agenzia e garantendo continuità e autonomia nelle decisioni ingegneristiche critiche.

L’agenzia continua a concentrarsi sulla ricostruzione delle competenze chiave, sull’internalizzazione dei contratti con i dipendenti pubblici laddove opportuno, sul rafforzamento del percorso di tirocinio e sullo sfruttamento dell’iniziativa di reclutamento congiunta con l’Ufficio per la gestione del personale degli Stati Uniti, NASA Force, per costruire una forza lavoro solida e sostenibile per le generazioni a venire.

“Questa iniziativa riflette l’estrema attenzione della NASA all’esecuzione della missione a diretto supporto della Politica Spaziale Nazionale. Stiamo concentrando le risorse sugli obiettivi più urgenti che solo la NASA è in grado di perseguire, liberando il personale da burocrazia e ostacoli inutili che impediscono il progresso. Il nostro obiettivo è ricostruire le competenze e instillare una cultura che attragga i migliori talenti, capaci di affrontare le sfide ingegneristiche più impegnative e di procedere in modo sicuro e tempestivo”, ha affermato Isaacman. “Non ci saranno riduzioni di personale, cancellazioni di programmi o chiusure, ma otterremo risparmi sui costi grazie a un’esecuzione più efficiente e a un ruolo attivo nel fornire i risultati che il mondo si aspetta dalla NASA. È così che portiamo a termine la missione, affrontiamo le sfide del momento e continuiamo a fare la storia per conto del popolo americano”.

La riorganizzazione delle direzioni di missione

La riorganizzazione delle direzioni di missione è la seguente:

Direzione Missioni per i Voli Spaziali Umani (HSMD) : con i voli spaziali umani operativi sia in orbita terrestre bassa che sulla Luna, la Direzione Missioni per lo Sviluppo dei Sistemi di Esplorazione e la Direzione Missioni per le Operazioni Spaziali si uniranno nella Direzione Missioni per i Voli Spaziali Umani.

: con i voli spaziali umani operativi sia in orbita terrestre bassa che sulla Luna, la Direzione Missioni per lo Sviluppo dei Sistemi di Esplorazione e la Direzione Missioni per le Operazioni Spaziali si uniranno nella Direzione Missioni per i Voli Spaziali Umani. Direzione Missioni per la Ricerca e la Tecnologia (RTMD) : la NASA integrerà la Direzione per la Ricerca Aeronautica e la Direzione per la Tecnologia Spaziale nella nuova RTMD. In quanto organizzazione combinata per la ricerca, la tecnologia spaziale e l’aeronautica, incaricata dello sviluppo dell’energia nucleare e della propulsione, la RTMD garantirà alla NASA le capacità necessarie per le missioni di oggi e di domani.

: la NASA integrerà la Direzione per la Ricerca Aeronautica e la Direzione per la Tecnologia Spaziale nella nuova RTMD. In quanto organizzazione combinata per la ricerca, la tecnologia spaziale e l’aeronautica, incaricata dello sviluppo dell’energia nucleare e della propulsione, la RTMD garantirà alla NASA le capacità necessarie per le missioni di oggi e di domani. Direzione Missioni per la Scienza (SMD): rimane invariata e continua a fornire le basi per le scoperte scientifiche di livello mondiale della NASA.

Possibile cambio di sede per il quartier generale

Nel messaggio che Isaacman ha rivolto ai dipendenti della NASA si profila anche un possibile cambio di sede per il quartier generale dell’agenzia. “Il contratto di locazione della NASA per l’attuale sede centrale scadrà nel 2028. In preparazione a questo evento – si legge nella lettera – inizieremo a pianificare una riorganizzazione più efficiente degli spazi, pur rimanendo nell’area di Washington D.C., idealmente liberando risorse da reinvestire in altri centri, come il Goddard Space Flight Center, che necessitano di strutture rinnovate“.