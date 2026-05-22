La NATO testa operazioni missilistiche di “attacco a lungo raggio” dalla stazione della metropolitana di Londra per prepararsi a un attacco russo

Le forze NATO hanno occupato una stazione della metropolitana di Londra per utilizzarla come quartier generale sotterraneo, simulando il lancio di operazioni di “attacco in profondità” contro la Russia in caso di attacco a uno Stato membro. Nell’ambito di un’intensificazione dei preparativi per la guerra, l’Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) della NATO, guidato dal Regno Unito, ha trasferito le sue capacità militari su una piattaforma in disuso presso la stazione di Charing Cross. Nell’ambito dell’Operazione Arrcade Strike, i soldati stanno testando la capacità della NATO di utilizzare la guerra elettronica per disturbare le comunicazioni russe e abbattere i droni del Cremlino in caso di invasione russa di un Paese baltico.

Fonti della Difesa britanniche hanno affermato che il Regno Unito dispone di droni sufficienti solo per una settimana di combattimento, utilizzandone poche centinaia al giorno, una quantità ben inferiore a quella necessaria. In Ucraina, ciò equivale a migliaia di unità al giorno in uso ininterrotto, mentre i generali continuano a sollecitare l’industria della difesa europea ad aiutare ad affrontare la sfida di una minaccia strategica.

I motivi dell’esercitazione

Parlando dalla banchina della metropolitana, il Generale statunitense Christopher Donahue, capo del Comando terrestre della NATO, ha lanciato un avvertimento senza mezzi termini all’alleanza, affermando che la NATO ha poco tempo per prepararsi a un potenziale attacco russo. “Essere pronti per la missione entro il 2030 non è uno slogan, è ciò che dobbiamo fare“, ha dichiarato. “Le forme tradizionali di mobilitazione e movimento non sono più un vantaggio scontato per la NATO, e la mancanza di protezione in profondità verrà usata contro di noi”.

Il Comandante britannico dell’ARRC, il Tenente Generale Mike Elviss, ha affermato che l’esercitazione era necessaria per provare il modello “ricognizione-attacco” della NATO, che consente di individuare e distruggere le forze russe in procinto di entrare in battaglia. “In questo e in ogni scenario per cui ci esercitiamo, la Russia ha due vantaggi cruciali”, ha affermato. “Innanzitutto, possono concentrare la loro potenza di fuoco nel punto d’attacco, mentre noi abbiamo l’obbligo di difenderci ovunque e in ogni momento. In secondo luogo, se un attacco dovesse avvenire, verrebbe lanciato da loro, quindi avrebbero il vantaggio iniziale. La nostra risposta a questo risiede, in parte, nel nostro concetto di combattimento per ricognizione e attacco. Il dispiegamento odierno è una prova generale. Ci esercitiamo non solo per essere bravi, ma perché l’avversario ci sta osservando e vogliamo che sappia che siamo pronti ad affrontare la sfida”.

Le scene dell’esercitazione

Le scene sotterranee ricordavano la Seconda Guerra Mondiale, evocando immagini simili del Blitz, quando le stazioni della metropolitana di Londra venivano utilizzate dai civili come rifugio dalle bombe di Hitler. Occupando una piattaforma in disuso sulla linea Jubilee, i genieri Gurkha hanno allestito un centro di comando per l’ARRC della NATO, che in casi estremi potrebbe essere responsabile del dispiegamento di 100.000 soldati. L’equipaggiamento per l’esercitazione è stato trasportato nel cuore della notte su speciali vagoni ribassati della metropolitana di Londra ed è stato scaricato dalle truppe in attesa.

L’esercitazione di alto profilo si è svolta nella stessa settimana in cui Vladimir Putin ha condotto le proprie manovre militari in Bielorussia, con esercitazioni nucleari via terra, mare e aria. Si è svolta inoltre pochi giorni dopo che il Ministero della Difesa britannico ha diffuso un filmato di due jet russi che volavano a meno di 6 metri da un aereo della RAF sul Mar Nero, e mentre Donald Trump cambiava idea sul dispiegamento di truppe statunitensi in Europa.

Contemporaneamente, le forze britanniche e di altri Paesi NATO erano impegnate in un’altra esercitazione – l’Operazione Tempesta di Primavera in Estonia – in preparazione alla difesa contro un’invasione russa degli Stati baltici.

La situazione di Russia e Ucraina

Le capacità di Putin in ambito bellico a lungo raggio sono in costante crescita e solo l’Ucraina può competere con la Russia nell’utilizzo dei droni nella guerra moderna. Pertanto, il trasferimento di un quartier generale militare in una zona civile di Londra mette alla prova la capacità di sopravvivenza e di improvvisazione della struttura di comando.

“I droni hanno esteso il campo di battaglia sia orizzontalmente che verticalmente. Veicoli aerei senza pilota economici e droni d’attacco a senso unico offrono ora a ogni comandante una capacità di ricognizione e di munizioni di precisione senza precedenti“, ha affermato il Generale Donahue.

L’Ucraina ha dimostrato la sua capacità di produrre, su scala industriale, enormi quantità di moderni droni armati, impiegando mesi per realizzare ciò che le nazioni della NATO hanno impiegato decenni a raggiungere. La Russia si è adattata quasi altrettanto rapidamente. L’utilizzo di droni a fibra ottica, impossibili da disturbare, avrebbe recentemente paralizzato le strade di Kharkiv, poiché i droni con “visione in prima persona” possono ora raggiungere la seconda città più grande dell’Ucraina. Da oltre un anno, i piloti di droni russi pubblicano video compiaciuti delle loro “battute di caccia” contro i civili per le strade di Kherson.

“Non imparare, non adattarsi e non applicare le lezioni che osserviamo sul moderno campo di battaglia, e non farlo più velocemente dei nostri avversari, mette a rischio sia la nostra capacità di deterrenza che i nostri piani di difesa. Pertanto, questa esercitazione arriva in un momento critico”, ha dichiarato il Comandante Supremo delle Forze Alleate della NATO per l’Europa, il Generale Alexus G. Grynkewich.