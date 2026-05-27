La Polonia accelera sul biometano: piano da 800 milioni di zloty per rafforzare la sicurezza energetica

La Polonia compie un passo decisivo verso il rafforzamento della propria sicurezza energetica e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, scegliendo di investire con forza nello sviluppo del biometano. Il Fondo nazionale per la protezione dell’ambiente e la gestione delle risorse idriche (NFOSiGW) ha infatti lanciato il primo bando nell’ambito del Programma nazionale “Miglioramento della sicurezza energetica attraverso l’uso del biometano”, una delle iniziative più rilevanti degli ultimi anni per il settore energetico polacco. Il programma mette sul tavolo risorse per 800 milioni di zloty, pari a circa 188 milioni di euro, con l’obiettivo di costruire una filiera nazionale del biometano in grado di sostenere la transizione energetica del Paese e aumentare l’autonomia dalle fonti fossili importate.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso europeo verso la decarbonizzazione e rappresenta una delle strategie industriali più significative adottate da Varsavia nel settore delle energie rinnovabili.

Obiettivo 2030: almeno 80 milioni di metri cubi di biometano all’anno

Attraverso il nuovo bando, il Fondo NFOSiGW punta a raggiungere entro il 2030 una produzione annuale di almeno 80 milioni di metri cubi di biometano. Un traguardo considerato strategico sia sotto il profilo energetico sia sotto quello ambientale.

Le risorse economiche saranno destinate alla costruzione di impianti di fermentazione della biomassa finalizzati alla produzione di biogas, comprensivi dei sistemi di purificazione necessari per ottenere biometano di qualità idonea all’immissione nella rete energetica nazionale.

Il piano include inoltre lo sviluppo delle infrastrutture indispensabili per il collegamento degli impianti alla rete del gas, un elemento ritenuto fondamentale per accelerare la crescita del comparto e rendere il biometano una componente stabile del mix energetico polacco.

Incentivi pubblici fino al 45% dei costi ammissibili

Uno degli aspetti più rilevanti del programma riguarda il livello del sostegno pubblico previsto per gli investimenti. Il finanziamento potrà infatti coprire fino al 45% dei costi ammissibili, favorendo così la nascita di nuovi impianti e incentivando gli operatori privati a investire nel settore.

L’obiettivo dichiarato è quello di stimolare la crescita di un comparto ritenuto strategico non soltanto per la produzione energetica, ma anche per la gestione sostenibile delle risorse agricole e dei rifiuti organici.

La misura potrebbe contribuire a creare nuove opportunità industriali e occupazionali lungo tutta la filiera del biogas e del biometano, dalla raccolta della biomassa fino alla distribuzione dell’energia rinnovabile.

Il primo finanziamento dal Fondo per la modernizzazione

Un primo ciclo di finanziamenti è già stato rilasciato attraverso il Fondo per la modernizzazione polacco, che ha stanziato 300 milioni di zloty, equivalenti a circa 70 milioni di euro.

Questo primo intervento rappresenta l’avvio concreto della strategia energetica nazionale basata sul biometano, considerato una delle tecnologie chiave per ridurre le emissioni climalteranti e migliorare la resilienza del sistema energetico.

L’investimento arriva in una fase particolarmente delicata per il mercato energetico europeo, caratterizzato dalla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento e accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Biomassa agricola e rifiuti organici: il potenziale della Polonia

La Polonia dispone di un elevato potenziale di crescita nel settore grazie all’ampia disponibilità di biomassa proveniente dall’agricoltura e dai rifiuti organici. Una disponibilità che potrebbe consentire al Paese di sviluppare rapidamente una produzione interna di biometano su larga scala.

La valorizzazione di queste risorse viene considerata un elemento centrale per accelerare la crescita del mercato nazionale, riducendo contemporaneamente l’impatto ambientale della produzione energetica.

L’utilizzo di sottoprodotti agricoli e rifiuti organici per la produzione di biogas e successivamente di biometano consentirebbe infatti di limitare le emissioni climalteranti, migliorare la gestione dei rifiuti e sostenere la transizione verso un modello energetico più sostenibile.

Il biometano al centro della transizione energetica europea

La scelta della Polonia conferma il ruolo sempre più centrale del biometano nelle strategie energetiche europee. Negli ultimi anni numerosi Paesi dell’Unione Europea hanno incrementato gli investimenti in questo settore per rafforzare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza dal gas fossile.

Nel caso polacco, il nuovo programma rappresenta una delle più importanti iniziative nazionali dedicate allo sviluppo del biometano e potrebbe trasformare il Paese in uno dei mercati emergenti più dinamici dell’Europa centrale.

L’obiettivo di produrre almeno 80 milioni di metri cubi di biometano entro il 2030 segna una tappa fondamentale nella strategia energetica di Varsavia e conferma la volontà di accelerare il percorso verso la decarbonizzazione e l’indipendenza energetica.