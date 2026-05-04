La presentazione di “Tutti i colori del corpo nero”: un viaggio dalla meccanica quantistica all’astrofisica

Il prossimo 20 maggio 2026 alle ore 16.30, la Biblioteca Accademica presso le Scuderie Vecchie di Villa Torlonia, situata in via Lazzaro Spallanzani 1/A, ospiterà la presentazione del libro Tutti i colori del corpo nero di Paolo de Bernardis, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino di Bologna. Un evento che si preannuncia imperdibile per gli appassionati di fisica, astrofisica e meccanica quantistica. Il volume di de Bernardis esplora le implicazioni della formula di Max Planck sull’emissione di corpo nero, una delle scoperte che ha gettato le basi della meccanica quantistica nel 1900. Ma la rilevanza di questa scoperta va ben oltre la sua applicazione teorica: la formula di Planck ha infatti avuto un impatto profondo su vari ambiti della scienza e della tecnologia moderna, da quelli legati alla diagnostica medica alla sostenibilità energetica.

All’evento interverrà anche Pino Donghi, saggista e curatore della collana Formule per leggere il mondo de Il Mulino. Donghi, noto per il suo impegno nella divulgazione scientifica, accompagnerà de Bernardis nella presentazione del libro, aiutando a rendere accessibili le complessità della fisica moderna a un pubblico più ampio. La sua presenza sottolinea l’importanza della divulgazione scientifica e del legame tra teoria e pratica, un aspetto che emerge con forza nelle pagine di Tutti i colori del corpo nero.

Un evento da non perdere

La presentazione di Tutti i colori del corpo nero si preannuncia come un’occasione unica per approfondire la storia della meccanica quantistica e scoprire le sue applicazioni nei più diversi ambiti. Con la partecipazione di due figure di grande rilievo nel panorama scientifico italiano, il pubblico avrà l’opportunità di entrare nel cuore delle scoperte che hanno cambiato per sempre il nostro modo di osservare il mondo.