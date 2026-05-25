La rivoluzione dell’ozonoterapia: pubblicato il manuale definitivo sull’ossigeno ozono

È appena stato pubblicato in portoghese “OSSIGENO OZONOTERAPIA CLINICA – GUIDA COMPLETA”, un libro destinato a diventare un punto di riferimento globale per medici e operatori sanitari interessati all’ozonoterapia. Il volume nasce dal desiderio di molti professionisti che hanno studiato, sperimentato e creduto in questa tecnica innovativa, ottenendo risultati inaspettati e inimmaginabili. Con 600 pagine in formato A4, 11 capitoli e sei appendici, il libro raccoglie i contributi di 31 autori, tutti medici esperti con anni di pratica. Ogni capitolo analizza in modo approfondito sintomi e patologie, raccomandando l’uso dell’ozonoterapia secondo dosaggio, forma e concentrazione corretti. Viene spiegato il meccanismo d’azione dell’ozono nel combattere le infezioni e nel trattamento di diverse malattie, e ogni sezione si conclude con analisi cliniche reali di pazienti trattati e guariti, corredate da una bibliografia internazionale aggiornata.

Un compendio scientifico senza precedenti

Il manuale raccoglie centinaia di articoli scientifici, revisioni e meta-analisi pubblicati sulle riviste più prestigiose e indicizzati nelle piattaforme più autorevoli, tra cui PubMed, ClinicalTrials, Web of Science, Scopus e Google Scholar. Gli studi, aggiornati a gennaio 2025, coprono applicazioni dell’ozonoterapia in ambito umano, animale e vegetale, offrendo la bibliografia più completa mai pubblicata in un unico volume.

La dottoressa Larize Soeli Marquevis, dentista e scienziata biomedica, ha scritto nella prefazione: “quest’opera si distingue per l’eccellenza accademica nell’integrare tradizione e innovazione nella pratica clinica, riunendo in modo chiaro e obiettivo le conoscenze scientifiche e cliniche sulla tecnica e facilitando l’accesso degli operatori sanitari a protocolli sicuri ed efficaci. Non si limita a presentare le procedure, ma offre una visione integrata della pratica, ponendo l’accento sulla prudenza, l’individualizzazione terapeutica e l’aderenza alle indicazioni cliniche”.

“Scritta con chiarezza e rigore, la guida offre al lettore fondamenti scientifici, esperienze cliniche e prospettive future che rafforzano il dialogo tra ricerca e pratica”.

“Quest’opera rappresenta lo sforzo collettivo di professionisti che credono nella costante evoluzione dell’ozonoterapia e si distingue come una risorsa preziosa sia per chi si affaccia alla pratica sia per i professionisti esperti che desiderano approfondire le proprie conoscenze”.

“Spero che questa guida ispiri una solida pratica clinica, promuova la ricerca e contribuisca all’evoluzione di questa promettente modalità terapeutica. Non si limita a essere un riferimento tecnico, ma stimola anche la riflessione, l’innovazione e la costante ricerca di trattamenti più sicuri, efficaci e umani, sempre con cautela e speranza per tutti coloro che si dedicano alla cura della vita”.

Una risorsa globale per professionisti e pazienti

Il Dott. William Domb, fondatore dell’International Association for Ozone in Healthcare, ha sottolineato: “quello che avete tra le mani è a dir poco una straordinaria conquista umana. Il Dott. Dell’Anna e i suoi coautori hanno creato un compendio di strumenti estremamente efficace per una migliore cura dei nostri pazienti in un ampio spettro di discipline mediche”.

Il curatore dell’opera, il dottor Vincenzo Dell’Anna, ha spiegato: “questo Manuale mi riempie di emozione, speranza e della prospettiva di un futuro in cui, combinando la Medicina Tradizionale con tutti gli altri metodi possibili, inclusa l’ossigenoterapia con ozono, potremo offrire trattamenti sempre più efficaci e privi di effetti collaterali a coloro che ripongono la loro fiducia in noi”.

Dell’Anna ha voluto ringraziare gli autori e tutti i professionisti coinvolti: “il nostro gruppo è orgoglioso e motivato ad intraprendere questa avventura, in conformità con i principi di cura e salute sanciti dal Giuramento di Ippocrate.”

Ha inoltre evidenziato come la più grande speranza sia che le istituzioni comprendano e partecipino a questo impegno, soprattutto in un momento in cui, subito dopo la pandemia, la resistenza agli antibiotici rappresenta una sfida crescente.

Una guida completa per un metodo terapeutico in continua evoluzione

Gli autori e curatori del volume sottolineano come la scienza innovativa dell’ozonoterapia sia in continua evoluzione: “chiunque intenda utilizzare questo Manuale per il Paziente deve essere consapevole che qualsiasi scienza innovativa è in continua evoluzione, man mano che i pionieri introducono nuove tecnologie cliniche. Ciò che apprenderete qui cambierà certamente nel tempo”.

Viene incoraggiata la partecipazione a associazioni scientifiche e forum online, considerati fondamentali per la diffusione di cure mediche avanzate. Il libro si presenta così come una risorsa completa e aggiornata, in grado di fornire agli operatori sanitari sia le basi scientifiche sia le applicazioni cliniche pratiche dell’ozonoterapia, stimolando innovazione, prudenza e riflessione nella cura dei pazienti.