La Russia invia componenti per droni all’Iran attraverso il Mar Caspio: il corridoio che aggira sanzioni e controlli

La Russia starebbe inviando componenti per droni all’Iran attraverso spedizioni che attraversano il Mar Caspio, trasformando il più grande lago del mondo in un canale sempre più rilevante per scambi sia coperti sia scoperti. A indicarlo sono funzionari statunitensi citati dal New York Times, secondo cui questo corridoio commerciale, rimasto a lungo ai margini dell’attenzione geopolitica, sta assumendo un ruolo decisivo nei rapporti tra Mosca e Teheran. Secondo le fonti, che hanno parlato con il quotidiano americano a condizione di anonimato, il corridoio del Mar Caspio starebbe aiutando l’Iran a ricostruire le proprie capacità militari dopo la campagna di bombardamenti congiunta condotta da Stati Uniti e Israele.

L’Iran punta a ricostruire l’arsenale di droni dopo i bombardamenti

I funzionari statunitensi hanno avvertito che, se le spedizioni dalla Russia continueranno a questo ritmo, la repubblica islamica potrebbe rapidamente ricostituire il proprio arsenale di droni. Secondo le stesse fonti, circa il 60% di tale arsenale sarebbe stato perso durante la recente guerra.

Il dato rende ancora più sensibile il tema delle forniture attraverso il Mar Caspio, perché riguarda direttamente la capacità dell’Iran di recuperare strumenti militari considerati centrali nel proprio dispositivo strategico. La rotta caspica, in questo contesto, non appare soltanto come una via commerciale alternativa, ma come un passaggio potenzialmente decisivo per la ricostruzione delle capacità militari iraniane.

Merci civili e possibili trasferimenti militari sulla stessa rotta

Secondo l’inchiesta, la Russia sta inviando merci che normalmente transiterebbero attraverso lo Stretto di Hormuz, bloccato da settimane sia dagli Stati Uniti sia dall’Iran. Tra le merci che transitano nel Mar Caspio figurano cereali, mangimi per animali, olio di girasole e altri prodotti di base.

La stessa rotta, tuttavia, viene indicata dai funzionari statunitensi anche come possibile canale per il trasferimento di componenti per droni. È proprio questa sovrapposizione tra traffici commerciali ordinari e scambi sensibili a rendere il corridoio caspico particolarmente difficile da controllare e politicamente rilevante.

Gli esperti: un vuoto geopolitico utile all’elusione delle sanzioni

L’importanza del Mar Caspio come spazio di transito è stata sottolineata anche dagli esperti. “Se si pensa al luogo ideale per l’elusione delle sanzioni e i trasferimenti militari, è il Mar Caspio”, ha sottolineato l’esperto Nicole Grajewski della Sciences Po.

Sulla stessa linea si colloca la valutazione di Luke Coffey, del centro studi Hudson Institute, che ha evidenziato la scarsa attenzione riservata finora a quest’area dai decisori statunitensi. “Per i responsabili politici americani, il Mar Caspio è un vuoto geopolitico; è come se non esistesse”, ha affermato Coffey.

Una rotta commerciale sempre più sensibile per Washington

Il caso delle spedizioni tra Russia e Iran conferma come il Mar Caspio stia assumendo un rilievo crescente nelle dinamiche legate alle sanzioni, ai traffici commerciali e ai trasferimenti militari. Per gli Stati Uniti, secondo i funzionari citati dal New York Times, la preoccupazione principale riguarda la possibilità che Teheran riesca a ricostruire rapidamente il proprio arsenale di droni sfruttando una rotta difficilmente intercettabile.

In questo scenario, il più grande lago del mondo non è più soltanto un’area di collegamento regionale, ma un passaggio strategico nei rapporti tra Mosca e Teheran. La sua posizione, la presenza di lunghe coste russe e iraniane e la possibilità di far transitare merci civili insieme a forniture più sensibili lo rendono un canale sempre più importante per gli equilibri militari e commerciali della regione.