La “signora delle comete” Amalia Ercoli Finzi ospite del Seminare Idee Festival 2026

Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana e simbolo della scienza nazionale, sarà protagonista della seconda edizione del Seminare Idee Festival, che si terrà a Prato dal 5 al 7 giugno 2026. Con il tema del festival dedicato al Desiderio, la scienziata offrirà una lectio magistralis nel suggestivo Chiostro rinascimentale di San Domenico, domenica 7 giugno alle ore 19:45, intitolata Occhi al cielo. Durante l’incontro, Amalia Ercoli Finzi racconterà una storia affascinante che unisce scienza e poesia: “avete mai sentito la storia d’amore tra una cometa e il sole? Dispersa nella remota nube di Oort, la cometa vaga senza meta nel suo piccolo mondo oscuro e freddo. All’improvviso, un problema gravitazionale, la attrae verso il sole, guidandola fino a raggiungerlo. Qui dà vita ad una splendida coda luminosa, frutto dei gas che si liberano nello spazio, visibile persino a occhio nudo. Eppure, dopo un attimo di passione i due si separano e la cometa riprende il suo cammino, tornando al silenzio freddo e lontano da cui era partita”.

Con questa narrazione, la scienziata trasformerà la complessità dell’ingegneria aerospaziale e dell’astronomia in un racconto accessibile e suggestivo, sottolineando come lo sguardo verso il cielo possa alimentare il desiderio di conoscenza: “l’universo mi ha dato il coraggio di sollevare lo sguardo e io, in voi, lascerò il desiderio di fare altrettanto”.

Una carriera pionieristica nella scienza italiana

Classe 1937, Amalia Ercoli Finzi è stata la prima donna in Italia a laurearsi in Ingegneria aeronautica nel 1962, in un’epoca in cui le donne erano raramente incoraggiate a intraprendere carriere scientifiche. Nel corso della sua carriera ha contribuito a missioni spaziali internazionali di rilievo, tra cui quella della sonda Rosetta, consolidando il suo ruolo di autorità nella scienza aerospaziale europea.

Il suo impegno e le sue conquiste le hanno valso il riconoscimento di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2021, un tributo a una carriera eccezionale e al suo instancabile lavoro di divulgazione scientifica.

Seminare Idee Festival: il desiderio come filo conduttore

La manifestazione, ideata e diretta da Annalisa Fattori e Paola Nobile e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato con il patrocinio della Regione Toscana, si conferma come un punto di incontro tra cultura, scienza e riflessione sul desiderio umano. Quest’anno, il festival esplorerà il tema del desiderio attraverso dialoghi, incontri e lectio magistralis di personalità di spicco come quella di Amalia Ercoli Finzi, che chiuderà il festival con un invito a guardare oltre i confini del visibile e dell’ordinario.

Grazie alla presenza di figure simbolo come Amalia Ercoli Finzi, il Seminare Idee Festival non è solo una celebrazione della cultura scientifica, ma anche un’occasione per riflettere su come la curiosità e la passione possano guidare le scelte e la vita delle persone, in ogni ambito della conoscenza.