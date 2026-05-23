La stagione degli uragani non è ancora iniziata ma un’area è già sotto osservazione per il possibile sviluppo di fenomeni tropicali

L’inizio ufficiale della stagione degli uragani atlantici del 2026 è previsto per lunedì 1 giugno, ma gli esperti di uragani di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, stanno già monitorando il potenziale sviluppo di fenomeni tropicali all’inizio di giugno. “Sarà necessario tenere sotto stretto controllo l’estremo sud-ovest dell’Atlantico durante la prima e la seconda settimana di giugno, poiché si prevede che le condizioni atmosferiche diventeranno più favorevoli allo sviluppo di fenomeni tropicali“, ha affermato Alex DaSilva, esperto capo di uragani di AccuWeather.

Quella regione del bacino, adiacente alla Florida e alla costa sudorientale degli Stati Uniti, così come alle Bahamas e a Cuba, è un tipico terreno fertile per lo sviluppo di fenomeni tropicali di inizio stagione a giugno, che è il primo mese ufficiale della stagione. “In questo periodo dell’anno, di solito teniamo d’occhio le flessioni della corrente a getto o i vecchi fronti freddi come catalizzatori per lo sviluppo di fenomeni tropicali”, ha affermato DaSilva.

I fattori favorevoli

Una di queste flessioni è prevista per la prima metà del nuovo mese, convogliando umidità profonda dai Caraibi che causerà almeno un aumento dell’attività di rovesci e temporali, se non la formazione di una tempesta tropicale o di una depressione tropicale. Anche altri fattori che potrebbero favorire lo sviluppo di fenomeni all’inizio della stagione entrano in gioco. “Le temperature della superficie del mare in quest’area sono superiori alla media per questo periodo dell’anno, il che può aumentare le probabilità di sviluppo”, ha aggiunto DaSilva.

Oltre alle acque oceaniche calde, un altro elemento che contribuisce alla formazione di una tempesta è la mancanza di wind shear, ovvero la variazione della velocità e della direzione del vento su brevi distanze. Questo è ciò che potrebbe in definitiva impedire lo sviluppo ufficiale.

Le prime previsioni

Sebbene sia troppo presto per dire con certezza cosa accadrà e il potenziale di impatto o di sviluppo sia complessivamente basso, è opportuno prestare attenzione. “Se dovesse svilupparsi qualcosa durante le prime due settimane di giugno, la climatologia suggerirebbe che la tempesta si sposterebbe probabilmente verso il sud-est o si allontanerebbe dalla costa orientale“, ha affermato DaSilva. Ciò significherebbe che le spiagge lungo il Golfo probabilmente eviterebbero impatti significativi, qualora le traiettorie previste si mantenessero.

Indipendentemente dalla formazione di una tempesta tropicale o di una perturbazione, si prevedono rovesci e temporali più frequenti e diffusi dalla fine di questo mese fino a metà giugno per i turisti alle Bahamas e anche nella parte orientale di Cuba.

La Florida, che è immersa in una siccità quasi totale, con quasi tre quarti dello stato in condizioni di siccità estrema o eccezionale, le due categorie peggiori, potrebbe beneficiare delle piogge di un sistema tropicale a scapito delle attività all’aperto. Sebbene esista la possibilità di un aumento delle precipitazioni nello Stato del Sole, queste potrebbero essere limitate alla parte sudorientale della penisola o rimanere al largo.

La stagione degli uragani nel bacino atlantico va ufficialmente dall’1 giugno al 30 novembre.