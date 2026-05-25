La Stazione Spaziale sfreccia davanti alla Luna: scatto eccezionale dalla Sardegna | FOTO

Il cielo notturno della Sardegna ha fatto da teatro a un evento astronomico straordinario, immortalato con precisione millimetrica dall’obiettivo del nostro lettore Alessandro Casula. Nella serata del di ieri, precisamente alle ore 22:45:41, la Stazione Spaziale Internazionale ha sfrecciato davanti al disco luminoso della Luna, regalando un transito perfetto visibile da Sinnai. Questo incredibile passaggio ravvicinato è durato una frazione di secondo minima, quantificata in appena 0.72 secondi complessivi, durante i quali il gigantesco laboratorio orbitante ha oscurato per un attimo la superficie del nostro satellite naturale.

La tecnologia dietro l’attimo fuggente

Per catturare un transito così rapido serve una combinazione ottimale di tempismo e attrezzatura tecnica di alto livello. Alessandro Casula è riuscito nell’impresa estrapolando 5 frame nitidi da un video ad alta risoluzione registrato per l’occasione. La configurazione utilizzata comprende una fotocamera Canon EOS 5D Mark III abbinata a un obiettivo Canon EF 300 L f/2.8, potenziato per l’occasione da un moltiplicatore di focale Viltrox 2x per raddoppiare l’ingrandimento visivo. L’intera strumentazione è stata stabilizzata grazie a un solido treppiede K&F, fondamentale per evitare qualsiasi minima vibrazione della macchina fotografica che avrebbe inevitabilmente rovinato la nitidezza del veloce sfrecciare della stazione nello Spazio profondo.

L’equipaggio in orbita oltre l’atmosfera

Mentre da terra si ammira quel piccolo profilo nero che taglia i crateri lunari, a bordo di quel laboratorio orbitante battono 7 cuori umani. Attualmente la Stazione Spaziale Internazionale ospita un equipaggio di 7 membri, impegnati in esperimenti scientifici all’avanguardia e suddivisi tra 2 importanti missioni. La squadra russa della Soyuz MS-28 vede all’opera il comandante in carica della stazione Sergey Kud-Sverchkov, affiancato dai cosmonauti Serkei Mikayev e Andrey Fedyaev. Insieme a loro l’equipaggio della missione commerciale SpaceX Crew-12, composto dagli astronauti statunitensi della NASA Christopher Williams, Jessica Meir e Jack Hathaway, completato dalla presenza dell’astronauta francese Sophie Adenot, il cui lavoro segna il ritorno di un rappresentante dell’ESA nello Spazio.