La straordinaria HMS Dauntless della Royal Navy risale lo Stretto di Messina verso il mar Tirreno | FOTO

L’apparizione della HMS Dauntless (D33) tra le correnti dello Stretto di Messina nel pomeriggio di sabato 9 maggio 2026 non è stata solo una gioia per gli occhi degli appassionati di marina, ma un segnale tangibile della complessa rete di sicurezza che avvolge il Mediterraneo moderno. Questa unità, appartenente alla prestigiosa Classe Type 45 della Royal Navy, rappresenta l’apice della progettazione navale britannica, un concentrato di elettronica e potenza di fuoco concepito per dominare i cieli e proteggere intere flotte da attacchi coordinati. Osservare la sua sagoma furtiva muoversi con grazia tra la costa calabrese e quella siciliana permette di riflettere su come la tecnologia militare si sia evoluta per rispondere alle sfide di un secolo sempre più instabile.

La genesi e la storia di un cacciatorpediniere d’eccellenza

La storia della HMS Dauntless inizia ufficialmente con il suo varo nel 2007 e l’entrata in servizio nel 2010, ma le sue radici affondano nella necessità della marina britannica di sostituire i vecchi cacciatorpediniere Type 42 con una piattaforma radicalmente più capace. Come seconda unità della classe “Daring”, la Dauntless ha ereditato un nome glorioso della tradizione navale inglese, portando con sé una missione precisa: garantire la difesa aerea d’area. Nel corso degli anni, questa nave ha partecipato a missioni cruciali in tutto il globo, dal Sud Atlantico al Golfo Persico, dimostrando un’affidabilità eccezionale e una versatilità che le permette di operare sia in contesti di guerra simmetrica sia in operazioni di contrasto al narcotraffico o soccorso umanitario. Il suo recente transito verso nord nello stretto evidenzia come, nonostante gli anni di servizio, rimanga una pedina fondamentale nello scacchiere della NATO.

Un gioiello tecnologico tra radar e sistemi d’arma

Il primato tecnologico della HMS Dauntless risiede nel suo rivoluzionario sistema di combattimento. L’elemento più iconico e visibile è senza dubbio il radar SAMPSON, alloggiato all’interno della grande sfera rotante in cima all’albero maestro. Questa meraviglia dell’ingegneria è in grado di rilevare e tracciare simultaneamente centinaia di bersagli, dalle dimensioni di una palla da cricket che viaggia a tre volte la velocità del suono fino a velivoli stealth a centinaia di chilometri di distanza. Questo sensore coordina il sistema missilistico Sea Viper, composto dai micidiali missili Aster 15 e Aster 30, alloggiati nei silos verticali a prua. Questa combinazione permette alla nave di creare una “bolla” di protezione invalicabile, capace di neutralizzare minacce saturate che metterebbero in crisi unità meno sofisticate. Anche la propulsione è all’avanguardia, basata su un sistema Integrated Electric Propulsion che utilizza turbine a gas e motori elettrici per garantire silenziosità e una gestione ottimale dell’energia di bordo.

La strategicità dello Stretto di Messina nel contesto globale

Il transito di una nave militare di questo calibro attraverso lo Stretto di Messina carica di significato il braccio di mare che separa l’Italia continentale dalla Sicilia. Questo passaggio rappresenta uno dei “choke points” o colli di bottiglia più rilevanti del Mar Mediterraneo, un punto obbligato per le unità che risalgono dal Canale di Suez dirette verso i porti dell’Europa occidentale o le basi atlantiche. Per una nazione come l’Italia, e per l’alleanza atlantica nel suo insieme, lo stretto è una arteria vitale per la logistica militare e il commercio marittimo. Vedere la HMS Dauntless risalire verso nord significa assistere alla proiezione di potenza di una marina che intende riaffermare la libertà di navigazione in acque internazionali, monitorando allo stesso tempo i flussi di traffico in una zona dove la sorveglianza è costante a causa dell’alta densità di imbarcazioni civili e militari.

Il contesto internazionale e le tensioni del 2026

Il passaggio della HMS Dauntless nel maggio 2026 non può essere decontestualizzato dall’attuale clima di incertezza geopolitica. Con le persistenti tensioni nel Mar Rosso e la necessità di proteggere le rotte mercantili dalle minacce asimmetriche, il dispiegamento di unità britanniche nel Mediterraneo centrale funge da deterrente e da supporto alle operazioni di sicurezza marittima. La presenza di un gruppo navale NATO guidato da un cacciatorpediniere Type 45 invia un messaggio chiaro di coesione e prontezza operativa. In questo scenario, la Royal Navy collabora strettamente con la Marina Militare italiana, scambiando informazioni tattiche e partecipando a esercitazioni congiunte che rafforzano il fianco sud dell’alleanza. La navigazione della Dauntless verso il Tirreno suggerisce un impegno verso nuove aree di pattugliamento o il ritorno verso la base madre dopo un lungo periodo di missione, confermando che il Mediterraneo resta, oggi più che mai, l’ombelico del mondo per la stabilità internazionale.