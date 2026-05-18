La Terra sotto una “nuova luce”: nel mondo notti più luminose del 34% ma l’Europa si spegne

Le mappe possono mostrare non solo la posizione delle cose, ma anche come cambiano. Nuove mappe dell’illuminazione artificiale rivelano un pianeta che ha rimodellato le sue notti attraverso schemi di intensificazione e attenuazione della luce. Le mappe si basano su una recente analisi dei dati Black Marble della NASA, che ha rilevato come, anziché un graduale aumento dell’illuminazione artificiale notturna nell’arco di quasi un decennio, gli schemi siano molto più sfumati. L’analisi ritrae un mondo caratterizzato da cicli di boom e crisi industriali, costruzioni e blackout, oltre a cambiamenti più graduali, come gli interventi di riqualificazione energetica imposti da politiche specifiche.

Il prodotto Black Marble della NASA utilizza le osservazioni dei sensori VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) a bordo dei satelliti Suomi-NPP, NOAA-20 e NOAA-21 per produrre registrazioni dell’illuminazione notturna su scala giornaliera, mensile e annuale. La banda giorno-notte del VIIRS rileva la luce notturna in una gamma di lunghezze d’onda che vanno dal verde al vicino infrarosso e utilizza tecniche di filtraggio per osservare segnali come le luci delle città, la luce lunare riflessa e le aurore boreali.

La mappa della luminosità

La mappa in alto mostra le variazioni di luminosità nella maggior parte del mondo abitato (tra i 60 gradi di latitudine sud e i 70 gradi di latitudine nord). Le aree gialle e dorate indicano le zone in cui si è registrato un maggiore aumento di luminosità durante il periodo di studio, dal 2014 al 2022, mentre le aree viola indicano le zone in cui si è registrato un maggiore calo di luminosità.

La visualizzazione seguente mostra gli stessi dati per l’emisfero orientale. Si noti che questa versione include alcuni elementi grafici, come la simulazione della luce solare e delle ombre, mentre i dati relativi alla luce notturna sovrapposti al globo rimangono basati sull’analisi scientifica. L’immagine si è guadagnata la copertina di Nature, rivista in cui lo studio è stato pubblicato.

I dati

Nel complesso, i ricercatori hanno scoperto che la radianza globale è aumentata del 34% durante il periodo di studio, ma questo incremento maschera ampie aree di calo di luminosità. Tali “cambiamenti bidirezionali” spesso si verificano contemporaneamente. Negli Stati Uniti, ad esempio, le città della costa occidentale sono diventate più luminose con l’aumento della popolazione, mentre gran parte della costa orientale ha mostrato un calo di luminosità, che il team ha attribuito al maggiore utilizzo di LED a basso consumo energetico e a una più ampia ristrutturazione economica.

Gli autori hanno concluso che a livello internazionale, l‘illuminazione notturna è aumentata in Cina e nell’India settentrionale di pari passo con lo sviluppo urbano, mentre i LED e le misure di risparmio energetico hanno coinciso con una riduzione dell’inquinamento luminoso a Parigi e in tutta la Francia (un calo del 33%), nel Regno Unito (un calo del 22%) e nei Paesi Bassi (un calo del 21%). Le notti europee si sono oscurate drasticamente nel 2022 durante una crisi energetica regionale seguita allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina.