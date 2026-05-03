L’aereo del primo ministro spagnolo costretto ad atterrare in Turchia per un problema tecnico

L’aereo sul quale viaggiava il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, diretto in Armenia, è stato costretto ad atterrare in Turchia a causa di un imprevisto di natura tecnica. La notizia riguarda il viaggio istituzionale del capo del governo spagnolo verso Erevan, dove è prevista la sua partecipazione al vertice della Comunità politica europea. Secondo quanto riferito da fonti governative a Europa Press, la delegazione spagnola non proseguirà immediatamente il tragitto verso la capitale armena. Dopo l’atterraggio in territorio turco, è stato deciso che Sanchez e il suo seguito trascorreranno la notte ad Ankara, prima di riprendere il viaggio nella giornata di domani.

Il viaggio rinviato a domani

La destinazione finale del viaggio resta Erevan, capitale dell’Armenia, dove Pedro Sanchez è atteso per partecipare al vertice della Comunità politica europea. L’imprevisto tecnico ha quindi comportato un rinvio del trasferimento, ma non è stato comunicato alcun cambiamento rispetto alla partecipazione prevista del premier spagnolo all’appuntamento.

La sosta ad Ankara rappresenta una modifica forzata del programma di viaggio. Le informazioni disponibili indicano che la delegazione spagnola riprenderà domani il percorso verso l’Armenia, dopo aver trascorso la notte in Turchia.

Sanchez atteso al vertice della comunità politica europea

Il viaggio di Pedro Sanchez era finalizzato alla partecipazione al vertice della Comunità politica europea, in programma a Erevan. L’appuntamento riunisce leader europei e rappresenta il contesto istituzionale nel quale il primo ministro spagnolo era diretto prima dell’atterraggio imprevisto. Al momento, le informazioni diffuse si limitano alla natura tecnica dell’imprevisto e alla decisione di fermare la delegazione ad Ankara per la notte. Non sono state riportate ulteriori precisazioni sul tipo di problema tecnico né su eventuali conseguenze operative oltre al rinvio della partenza verso Erevan.