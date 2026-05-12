“L’alveare parlante”: il valore ambientale, culturale ed economico dell’apicoltura italiana

Martedì 19 maggio, alle ore 11:00, la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica ospiterà un importante incontro dal titolo “L’alveare parlante. Storie d’apicoltura e geografie dei mieli”. Questo evento si terrà nella storica Palazzo Madama a Roma, alla vigilia della Giornata Mondiale delle Api, e rappresenta un’importante occasione di riflessione sul ruolo strategico dell’apicoltura nella tutela della biodiversità, nella salvaguardia degli ecosistemi e nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali. In un periodo in cui l’ambiente e la sostenibilità sono al centro del dibattito mondiale, l’incontro mira a evidenziare come l’apicoltura italiana rappresenti una risorsa fondamentale non solo dal punto di vista ecologico, ma anche sotto il profilo culturale ed economico.

Un progetto che unisce natura e cultura

Il progetto “L’alveare parlante” si propone di esplorare e valorizzare il profondo legame tra le api, il paesaggio e le identità territoriali. Il racconto che ne deriva non è solo una mera narrazione tecnica, ma una vera e propria storia che abbraccia divulgazione scientifica, sostenibilità ambientale e la cultura del cibo. Valentina Calzavara, giornalista e ideatore del progetto, sarà la protagonista principale dell’evento, con una presentazione che offrirà al pubblico uno spunto di riflessione sulla connessione tra apicoltura e sostenibilità. La sua esperienza nel campo della divulgazione giornalistica e scientifica contribuisce a rendere l’incontro ancora più interessante e utile per chiunque voglia conoscere più a fondo le tematiche legate a questi piccoli, ma straordinari, insetti.

L’apicoltura come patrimonio strategico

Durante l’evento, i contributi scientifici di due esperti del settore arricchiranno la discussione. Mariacristina Villani, docente di Botanica ed Ecologia vegetale presso l’Università di Padova, e Lucia Piana, biologa specializzata nell’analisi pollinica e sensoriale del miele e responsabile scientifica dell’Osservatorio Nazionale Miele, condivideranno le loro preziose conoscenze sull’importanza delle api nella conservazione degli ecosistemi naturali e sul loro impatto positivo nella biodiversità.

Il loro intervento sarà un’occasione unica per approfondire l’aspetto scientifico dell’apicoltura e il suo rapporto con le piante e i fiori, fondamentali per la produzione di diverse varietà di miele, ognuna con caratteristiche uniche che rispecchiano il territorio di provenienza. Il contributo di Lucia Piana, in particolare, metterà in risalto l’importanza dell’analisi sensoriale del miele, un settore che sta guadagnando sempre più attenzione per il suo valore culturale e per l’incremento delle produzioni locali di qualità.

Il ruolo del Senato della Repubblica

L’iniziativa è promossa dal Senatore Luca De Carlo, Presidente della 9ª Commissione permanente “Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare” del Senato della Repubblica, che ha fortemente voluto questa occasione di incontro. La presenza del Senato sottolinea l’importanza delle politiche ambientali in ambito legislativo, e il suo impegno per incentivare azioni che possano favorire un futuro più sostenibile e consapevole.

L’incontro del 19 maggio si inserisce in un quadro più ampio di iniziative dedicate alla Giornata Mondiale delle Api, che si celebra il 20 maggio. Le api, spesso invisibili agli occhi della maggior parte delle persone, sono invece essenziali per il mantenimento degli equilibri ecologici e per la produzione di cibo di qualità. L’apicoltura italiana, infatti, è una delle più ricche in termini di biodiversità, con una grande varietà di mieli che rispecchiano la ricchezza dei territori.

Il miele non è solo un prodotto alimentare, ma un patrimonio che racconta storie di territorio, tradizioni e sostenibilità. Ogni varietà di miele ha una sua caratteristica peculiare, legata alla tipologia di fiori visitati dalle api, alla stagione e alla specificità delle tecniche di raccolta. Questo incontro rappresenta quindi anche una preziosa occasione per riscoprire la cultura del miele come elemento fondamentale della nostra tradizione gastronomica.